Chorotis: alumnos de la Escuela Especial N° 20 reconocieron al intendente Ariel Hofstetter por el acompañamiento durante el ciclo lectivo

El intendente de Chorotis, Ariel Hofstetter, recibió este martes la visita de alumnos de la Escuela de Educación Especial N° 20, quienes asistieron acompañados por la docente Nerina y la maestra de taller María de los Ángeles.

Durante el encuentro, los estudiantes entregaron un presente al jefe comunal como gesto de agradecimiento por el apoyo constante que el municipio brindó a la institución a lo largo del ciclo lectivo. Desde la escuela destacaron el acompañamiento del intendente en cada actividad y en la atención de las necesidades de los alumnos.

La gestión municipal subrayó que este tipo de vínculos forman parte del compromiso de trabajar junto a todas las instituciones educativas de la localidad para fortalecer la inclusión y el acompañamiento pedagógico.

La Municipalidad de Chorotis reafirmó su intención de seguir acompañando a la comunidad educativa y consolidar espacios de integración para los estudiantes.