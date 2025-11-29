Chorotis: alumnos de la Escuela Especial N° 20 reconocieron al intendente Ariel Hofstetter por el acompañamiento durante el ciclo lectivo

590915369_122229740180140892_1533750034405980510_n

El intendente de Chorotis, Ariel Hofstetter, recibió este martes la visita de alumnos de la Escuela de Educación Especial N° 20, quienes asistieron acompañados por la docente Nerina y la maestra de taller María de los Ángeles.

Durante el encuentro, los estudiantes entregaron un presente al jefe comunal como gesto de agradecimiento por el apoyo constante que el municipio brindó a la institución a lo largo del ciclo lectivo. Desde la escuela destacaron el acompañamiento del intendente en cada actividad y en la atención de las necesidades de los alumnos.

La gestión municipal subrayó que este tipo de vínculos forman parte del compromiso de trabajar junto a todas las instituciones educativas de la localidad para fortalecer la inclusión y el acompañamiento pedagógico.

La Municipalidad de Chorotis reafirmó su intención de seguir acompañando a la comunidad educativa y consolidar espacios de integración para los estudiantes.

