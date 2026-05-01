Docentes de FADyCC realizarán un taller de fotografía en el Museo Malvinas Chaco

El lunes 4 de mayo, de 15 a 18, se realizará el taller de fotografía “Capturando la Memoria” en el Museo Malvinas Chaco (Av. Alberdi 2100). La propuesta cuenta con el apoyo del Instituto de Cultura del Chaco y es con cupos limitados.

El taller será dictado por los docentes Héctor Pedro Ramírez y Mercedes Vivero Barrios. “Capturando la Memoria” es organizado por la Universidad Nacional del Nordeste y la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura (FADyCC) a través del Grupo de Investigación Gepac Nea, dirigido por la arquitecta Luciana Sudar Klappenbach, las cátedras “Taller de Práctica III. Identificación y catalogación de bienes culturales”, y “Fotografía”, ambas de dicha casa de estudios.