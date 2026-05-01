El Museo de Medios abre inscripciones a nuevos talleres de formación

El Museo de Medios de Comunicación “Raúl D. Berneri” (Pellegrini 213) dependiente del Instituto de Cultura del Chaco anuncia la apertura de inscripciones a una nueva propuesta de talleres para el mes de mayo

Orientada a fortalecer la producción cultural y el desarrollo de lenguajes contemporáneos vinculados a la comunicación, la imagen y el audiovisual, la convocatoria incluye tres propuestas formativas que abordan distintos campos de la creación:

Ideas para presentar al INCAA Desarrollo de Proyecto Audiovisual

Este taller será dictado por Roly Ruiz y Arturo Fabiani, y está orientado a realizadores audiovisuales emergentes, estudiantes, guionistas y productores con proyectos en desarrollo.

La propuesta apunta a brindar herramientas concretas para transformar una idea en una carpeta de proyecto sólida, acorde a los estándares técnicos, narrativos y legales requeridos por convocatorias de fomento y la industria audiovisual.

Se desarrollará en modalidad virtual, a lo largo de cuatro encuentros de dos horas, abordando contenidos como construcción narrativa (logline, sinopsis y guion); desarrollo de la mirada autoral y propuesta estética; aspectos legales y derechos de autor; diseño de presupuesto y viabilidad del proyecto.

La modalidad será virtual con 4 encuentros de 2 horas.

Inicio al completar el cupo.

Fotografía Básica con Celular – 3° edición

Vuelve uno de los talleres más convocantes, orientado a introducir a los participantes en el uso del celular como herramienta de producción fotográfica; a cargo del diseñador gráfico Facundo Ortigoza.

La propuesta aborda nociones básicas de fotografía, composición, luz y mirada, promoviendo el desarrollo de criterios visuales para producir imágenes con intención y calidad, utilizando recursos accesibles.

Está dirigido a público general, sin necesidad de conocimientos previos. Inicia el miércoles 13 de mayo a partir de las 14:30

Afichismo Simbólico – 2° edición

El taller estará a cargo del diseñador gráfico Facundo Ortigoza, y propone trabajar el afiche como un dispositivo de construcción simbólica y comunicacional.

A través del análisis y la producción, se invita a explorar cómo la imagen construye sentido mediante el uso de símbolos, metáforas visuales y decisiones formales. La propuesta combina instancias teóricas y prácticas, promoviendo el desarrollo de una pieza propia a partir de los intereses de cada participante.

Está dirigido a estudiantes, artistas, diseñadores y público interesado en la cultura visual. No se requieren conocimientos previos.

Inicia el jueves 14 de mayo a las 14:30.

Las propuestas forman parte de una línea de formación impulsada por el museo, orientada a acompañar procesos creativos y fortalecer la producción cultural local.

Inscripciones abiertas por correo electrónico: museodemedioschaco@gmail.com