El Gobierno cambia el sistema de patentes de medicamentos: ¿Qué significa y qué impacto puede tener?

El Gobierno nacional avanzó en un cambio en el sistema de propiedad intelectual al derogar una norma de 2012 que restringía el acceso a patentes de medicamentos, con el objetivo de facilitar la inscripción de nuevos fármacos en el país.

La medida se oficializó mediante la Resolución conjunta N° 1 de los ministerios de Salud, Economía y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) publicada este miércoles en el Boletín Oficial, en línea con acuerdos internacionales y normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

El cambio también representa un paso dentro del acuerdo comercial con Estados Unidos, que había señalado el régimen de patentes como un obstáculo en la relación bilateral.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, destacó la medida y sostuvo: «Argentina vuelve al mundo. La derogación de la resolución 118/2012 representa una mejora trascendental en el respeto de la propiedad intelectual».

El funcionario explicó que la normativa anterior hacía muy difícil, en muchos casos, la obtención de patentes de medicamentos, lo que, según indicó, demoraba la llegada de terapias innovadoras.

Con el nuevo esquema, la Argentina «se alinea con los estándares internacionales de propiedad intelectual que respetan todos nuestros socios comerciales», agregó.

Impacto en el acceso y en la industria farmacéutica

La modificación abre un escenario con efectos potencialmente positivos. Desde el Gobierno sostienen que un sistema más flexible puede incentivar la inversión, mejorar el clima para la innovación y acelerar la llegada de nuevos tratamientos al país, especialmente aquellos desarrollados en mercados con alta protección de la propiedad intelectual.

Sin embargo, también surgen advertencias desde sectores vinculados a la salud pública. Una mayor cantidad de patentes podría limitar la competencia de medicamentos genéricos y extender la exclusividad de ciertos productos, lo que impactaría en los precios y en el acceso, sobre todo en contextos de alta inflación y restricciones presupuestarias.

La resolución establece que el INPI analizará cada solicitud de patente caso por caso, sin aplicar restricciones adicionales específicas para el sector farmacéutico.

Sturzenegger precisó que la derogación rige hacia adelante y que los productos ya presentes en el mercado no se verán afectados. En ese sentido, aseguró que podrán seguir comercializándose sin restricciones ni pagos adicionales.