Operativo en un presunto “búnker de drogas” permitió recuperar una motocicleta robada en Resistencia

En un procedimiento realizado este mediodía en calle Amabilidad 2550, personal de la Comisaría Décimo Cuarta de Resistencia logró el secuestro de una motocicleta Honda Wave roja que contaba con pedido activo de secuestro por hurto, durante un operativo en el que se investigaba la posible existencia de un “búnker de drogas”.

El hallazgo

La intervención se originó a partir de tareas preventivas y datos aportados por vecinos, quienes alertaron sobre movimientos sospechosos en un inmueble señalado como presunto punto de venta de estupefacientes.

Al arribar, los agentes hallaron una edificación con características típicas de un “búnker”, pero sin personas en el interior. Según testimonios de vecinos, nadie residía de forma permanente en el lugar.

Dentro del inmueble se encontró una motocicleta Honda Wave color rojo, con motor N° JA37E39xxxx y chasis N° 8CHJAxxxxx, la cual registraba pedido activo de secuestro solicitado por la Comisaría Tercera Metropolitana en una causa por “supuesto hurto” (expediente 130/94-2376-E/2025) denunciada el 24 de agosto de 2025. El damnificado fue identificado como Inocente Nicolás Daniel Felman.

Procedimiento y autoridades presentes

El secuestro se realizó bajo acta y en presencia de un testigo hábil, tras lo cual se comunicó la novedad a la magistratura de turno para las diligencias correspondientes.

El procedimiento fue encabezado por el comisario principal Pablo Martín Gómez Leiva, jefe de la Comisaría 14ª de Resistencia, quien informó que se prosigue con las diligencias investigativas para determinar la vinculación del lugar con actividades relacionadas a la venta de drogas y para dar con los responsables del hurto de la motocicleta.