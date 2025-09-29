Allanamientos por un robo a mano armada derivan en el hallazgo de drogas y dinero en Barranqueras

En el marco de una investigación por un robo a mano armada ocurrido el 18 de septiembre en Puerto Vilelas, la División Sustracción Vehicular del Departamento de Investigaciones Complejas llevó adelante una serie de allanamientos ordenados por el Juzgado de Transición y Garantías N°1, a cargo del doctor Luciano Franco Javier Roy.

El hecho que originó la pesquisa

La denuncia fue realizada por Bárbara Maidana, de 25 años, quien relató que, alrededor de las 21:30 del 18 de septiembre, cuatro hombres en una motocicleta Honda Wave 110 cc. le sustrajeron, a punta de arma de fuego, su motocicleta Zanella ZB 110 cc. en la intersección de avenida Gaboto y Soberanía Nacional.

Al día siguiente, amplió su declaración identificando a tres de los presuntos autores. Además, una acompañante, Micaela, testigo del robo, reconoció a uno de los atacantes.

Investigación y operativos

Con estos datos, los efectivos de Investigaciones realizaron patrullajes virtuales y análisis de redes sociales para establecer los domicilios que los sospechosos frecuentaban.

Con los elementos reunidos, el juzgado emitió cuatro decretos de allanamiento que abarcaron: Av. Nicolás Roja Acosta y Fortín Warnes, Barrio San Carlos, Fortín Rivadavia 4200, Av. Gaboto 1700 y un domicilio lindante en Av. Gaboto 1700, también vinculado a Caballero y Sandoval .

Hallazgo inesperado

Aunque las medidas arrojaron resultados negativos para el caso del robo, en paralelo se realizó un secuestro impostergable en uno de los inmuebles, donde los investigadores hallaron:

38 “bochitas” de cocaína ,

una balanza digital ,

$269.000 en efectivo y 301 dólares ,

tres cartuchos calibre 9 mm.

La Unidad Fiscal Antidroga N°2, a cargo de la doctora María Ángeles Benítez, intervino de inmediato. Personal especializado de la División Micrográfico confirmó la sustancia secuestrada.

Detención de un sospechoso con antecedentes

En el lugar fue aprehendido Santiago Samuel Caballero, de 20 años, domiciliado en Av. Gaboto 1700 de Barranqueras. Durante el procedimiento se constató que pesaba sobre él un pedido de detención vigente, vinculado a una causa por abuso de arma (Expediente N°16692/2025-1), con intervención de la Fiscalía de Investigación Penal N°10, a cargo de la doctora Lilian Beatriz Irala.

Caballero fue notificado de las actuaciones y quedó a disposición de la Justicia, mientras se dio intervención a la División Medicina Legal para los trámites de rigor.