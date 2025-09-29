Corrientes: una mujer fue hospitalizada tras sufrir el ataque de un pitbull

156800w850h567c.jpg

Una mujer de 35 años resultó gravemente herida en el rostro tras ser atacada por un perro de raza pitbull mientras visitaba la casa de un allegado. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladada al Hospital Escuela de la ciudad capital donde la internaron.

El hecho se produjo en la noche del viernes en una vivienda ubicada sobre calle Paso de los Libres al 400. Según informaron desde la Policía de Corrientes, la víctima, identificada con el apellido Gómez, fue mordida en la cara, lo que le provocó heridas de consideración.

Personal policial se presentó en el lugar tras una llamada al 911 y constató la magnitud del ataque. Inicialmente, Gómez fue asistida en un hospital local, pero la complejidad de las lesiones requirió su derivación inmediata al Hospital Escuela de la capital provincial.

El director del centro de salud, José Alberto Romero, informó que la mujer fue sometida a cirugía por el equipo maxilofacial el sábado y recibió el alta médica el domingo.

Por su parte, la comisaría jurisdiccional inició de oficio los trámites correspondientes para registrar y documentar el incidente.

Más Noticias

1450836w790h448c.jpg

El oficialismo aspira a sumar dos bancas

1450868w790h497c.jpg

Corrientes expuso su carnaval 2026

1450838w790h383c.jpg

El próximo miércoles se inaugurará la temporada de playa de 7 meses

Te pueden interesar

WhatsApp Image 2025-09-29 at 13.43.27

Un Día Histórico: Después De 6 Años, El “Bachi” 9 De Villa Ángela, Volvió A Su Renovado Edificio

171773w850h428c.webp

ARCA ajusta controles sobre transferencias y billeteras: nuevos topes desde octubre

171019w850h472c.png

Cuatro ganadores de la Poceada se llevaron más de $53 millones cada uno

156800w850h567c.jpg

Corrientes: una mujer fue hospitalizada tras sufrir el ataque de un pitbull

WhatsApp Image 2025-09-29 at 13.17.07

Operativo en un presunto “búnker de drogas” permitió recuperar una motocicleta robada en Resistencia