Dos hombres impidieron un robo y uno de ellos fue golpeado con un arma

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Este domingo, cerca de las 6:50, dos ciudadanos de la capital chaqueña impidieron que un delincuente armado ingrese a robar en un comercio ubicado sobre la Av. Castelli al 3800.

Durante el forcejeo, el delincuente sacó un arma de entre sus prendas y le dio un fuerte golpe, con la culata, a uno de los hombres que frustraron su robo.

Tras la tensa escena, el criminal fue reducido y los vecinos dieron aviso a la Policía sobre el hecho. Minutos más tarde, efectivos de la Comisaría Quinta arribaron al lugar y encontraron al ladrón retenido, corroborando que este tenía en su poder un revólver calibre 22 con el cual hirió a uno de los implicados en su detención.

Finalmente, la fiscalía en turno ordenó la detención del malviviente en la comisaría jurisdiccional.

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