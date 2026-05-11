Se negó a denunciar al que lo apuñaló porque «lo va a arreglar a su manera»

Un joven de 24 años, ingresó por sus propios medios al Hospital Perrando con una herida punzocortante en la espalda y lesión renal. La víctima se negó a denunciar el hecho, aunque señaló como agresor a un hombre conocido como «Negro», cuidador de vehículos en la zona céntrica.

Este domingo a las 16, personal del Departamento de Investigaciones Complejas Metropolitana se constituyó en el Hospital Julio C. Perrando tras tomar conocimiento del ingreso de un joven de 24 años, domiciliado en Puerto Vilelas, quien presentaba lesiones provocadas por terceros.

Según el informe médico de la Dra. Aquino, el joven sufrió una herida de arma blanca punzocortante en la región dorsal, con diagnóstico complementario de lesión renal, permaneciendo internado en observación y en estado consciente y estable.

Durante la entrevista con el personal policial, manifestó que no desea realizar denuncia alguna, expresando que «cuando se recupere lo va a arreglar a su manera». Indicó además que el agresor sería un hombre conocido como «Negro», quien se dedica al cuidado de autos y motocicletas frente al San José, aunque dijo desconocer su nombre completo.

La División Delitos Contra las Personas tomó intervención para iniciar las tareas investigativas correspondientes, mientras se realizan recorridas por la zona céntrica para dar con el paradero del presunto autor.

El caso se encuentra bajo seguimiento policial, en tanto se evalúan las circunstancias del ataque ocurrido en inmediaciones de la Plaza 25 de Mayo, frente al Banco Nación.