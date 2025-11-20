Operativo del Grupo COM 8: un detenido y droga secuestrada en el barrio Guiraldes

En horas de la tarde del miércoles, personal del Departamento de Operaciones Estratégicas Lince, Grupo COM 8, llevó adelante un procedimiento en calle Segundo Sombra 150 que culminó con un detenido y el secuestro de cocaína, dinero en efectivo y una motocicleta.

El operativo, realizado a las 18:30 en el marco de la Orden de Operaciones N° 2764-C.E.AC/25, permitió la demora de Oscar Silva, de 26 años, domiciliado en el barrio Guiraldes. Durante la requisa, los agentes secuestraron 38 envoltorios de cocaína con un peso total de 2,6 gramos, además de $76.200 pesos, 3 dólares, 4 reales, un teléfono celular y una motocicleta.

Ante el hallazgo de estupefacientes, intervino la División Microtráfico, dependiente de la Dirección de Consumos Problemáticos, que se hizo presente en el móvil PT-328 a cargo del Oficial Ayudante Luis Neflet. Asimismo, se dio aviso a la Fiscalía Antidrogas N°2, conducida por la Dra. María Eugenia Arechavala, quien ordenó la aprehensión del demorado y el secuestro de todos los elementos vinculados a la causa.

El procedimiento contó además con el apoyo del móvil N-74, a cargo del Subcomisario Ezequiel Barrientos. Finalizadas las actuaciones en el lugar, Silva fue trasladado a la División Medicina Legal y posteriormente a la Comisaría 5ª Metropolitana para el cumplimento de las diligencias correspondientes.

El informe oficial fue elevado por el Comisario Principal Víctor Encina, jefe de la División COM.