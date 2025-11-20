Chorotis: alumnos de la Academia “Arcoíris” rindieron exámenes y celebran nuevos profesores de dibujo y pintura

585695679_122228781602140892_8407785132762504441_n

La Academia de Dibujo y Pintura “Arcoíris”, dependiente de la Municipalidad de Chorotis, vivió una jornada especial con la realización de los exámenes finales de sus estudiantes de Chorotis y Venados Grandes.

Los alumnos, acompañados por la profesora Susana Demediuk, demostraron dedicación, talento y un notable crecimiento artístico durante las evaluaciones. Como resultado, nuevos profesores de dibujo y pintura se suman a la comunidad cultural local, consolidando la formación artística en la región.

Desde la gestión municipal, encabezada por el intendente Ariel Hofstetter, destacaron el valor del esfuerzo de los estudiantes y el acompañamiento permanente a los espacios culturales, subrayando la importancia de promover la creatividad y generar oportunidades de capacitación para artistas de todas las edades.

La actividad reafirma el compromiso del municipio con el fortalecimiento del arte, la cultura y la educación en Chorotis y su zona de influencia.

Más Noticias

585357427_122250536684167010_7312574464191817138_n

Napenay intensifica los trabajos de limpieza y desmalezado y mantenimiento en los accesos principales

583283665_18301463548251549_4062581342184402622_n

García encabezó el 1° Encuentro de Escuelas Técnicas del Centro Chaqueño sobre residuos industriales

583322729_869701732390748_7477959601723205584_n

Concepción del Bermejo avanza en la reforestación de espacios públicos

Te pueden interesar

WhatsApp Image 2025-11-19 at 20.57.57 (1)

Operativo del Grupo COM 8: un detenido y droga secuestrada en el barrio Guiraldes

585695679_122228781602140892_8407785132762504441_n

Chorotis: alumnos de la Academia “Arcoíris” rindieron exámenes y celebran nuevos profesores de dibujo y pintura

585357427_122250536684167010_7312574464191817138_n

Napenay intensifica los trabajos de limpieza y desmalezado y mantenimiento en los accesos principales

583283665_18301463548251549_4062581342184402622_n

García encabezó el 1° Encuentro de Escuelas Técnicas del Centro Chaqueño sobre residuos industriales

583093213_18329032165243095_240102423004787952_n

Avanza en Fontana la construcción del Instituto de Alta Complejidad Cardio Oncológico