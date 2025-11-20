Chorotis: alumnos de la Academia “Arcoíris” rindieron exámenes y celebran nuevos profesores de dibujo y pintura

La Academia de Dibujo y Pintura “Arcoíris”, dependiente de la Municipalidad de Chorotis, vivió una jornada especial con la realización de los exámenes finales de sus estudiantes de Chorotis y Venados Grandes.

Los alumnos, acompañados por la profesora Susana Demediuk, demostraron dedicación, talento y un notable crecimiento artístico durante las evaluaciones. Como resultado, nuevos profesores de dibujo y pintura se suman a la comunidad cultural local, consolidando la formación artística en la región.

Desde la gestión municipal, encabezada por el intendente Ariel Hofstetter, destacaron el valor del esfuerzo de los estudiantes y el acompañamiento permanente a los espacios culturales, subrayando la importancia de promover la creatividad y generar oportunidades de capacitación para artistas de todas las edades.

La actividad reafirma el compromiso del municipio con el fortalecimiento del arte, la cultura y la educación en Chorotis y su zona de influencia.