Hermoso Campo lanzó oficialmente su Black Friday provincial

La localidad de Hermoso Campo se prepara para vivir un fin de semana de grandes descuentos y beneficios para los vecinos con la realización del Black Friday, que se desarrollará los días 5 y 6 de septiembre en toda la provincia.

El lanzamiento oficial del evento se llevó a cabo en las oficinas de la Cámara de Comercio local, con la presencia de representantes del Banco Nación, Banco del Chaco y la Comisión Directiva de la cámara.

Beneficios para los consumidores

Durante estas jornadas, los comercios adheridos ofrecerán cuotas sin interés con diferentes tarjetas bancarias, brindando oportunidades únicas para que los vecinos accedan a productos y servicios con condiciones especiales. La propuesta busca incentivar el consumo y generar un impacto positivo en la economía local.

Impulso al comercio y la economía

El evento se enmarca en las celebraciones del mes aniversario de Hermoso Campo, consolidándose como una estrategia para dinamizar la actividad comercial y favorecer a emprendedores, comercios locales y familias de la zona.

El intendente Requena destacó la relevancia de esta iniciativa para el desarrollo económico de la localidad:

“Estas jornadas representan una oportunidad para que nuestros comercios puedan crecer y para que los vecinos aprovechen beneficios que impactan directamente en su economía. Estamos orgullosos de acompañar este tipo de acciones que fomentan la producción, el comercio y la interacción con los vecinos”, expresó.

Con este lanzamiento, Hermoso Campo se suma a otras localidades de la provincia en un evento que combina promociones, festejos y una estrategia para fortalecer la economía regional.

