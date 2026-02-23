Operativo de limpieza en el barrio Capellini de Puerto Vilelas

La Municipalidad de Puerto Vilelas inició la semana con un nuevo operativo de limpieza integral en el barrio Capellini, donde equipos dependientes de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos llevan adelante tareas de mantenimiento urbano.

Las labores incluyen el acondicionamiento de calles y espacios compartidos, con el objetivo de mejorar las condiciones ambientales y contribuir al bienestar de los vecinos.

Desde el municipio destacaron la importancia de sostener estos trabajos de manera permanente, remarcando que el esfuerzo conjunto entre el Estado y la comunidad permite avanzar en la construcción de entornos más limpios y ordenados.

Asimismo, señalaron que estas intervenciones forman parte de un esquema de acciones planificadas que buscan optimizar los servicios públicos y fortalecer la calidad de vida en los distintos barrios de la localidad.

 

