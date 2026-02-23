Control preventivo en Quitilipi para fortalecer la seguridad vial

En el marco de las acciones destinadas a reforzar la seguridad vial, la Intendencia encabezada por Ariel Lovey informó que el personal de Tránsito municipal, en conjunto con la Policía Caminera, lleva adelante un operativo de control preventivo en el acceso San Martín de la localidad.

La iniciativa tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes y promover una mayor concientización sobre la importancia de la seguridad en la vía pública. Durante el procedimiento se realizan inspecciones para detectar posibles infracciones, verificar la documentación obligatoria y constatar el estado mecánico de vehículos y motocicletas.

Desde el municipio destacaron que el trabajo articulado entre el área de Tránsito y la Policía Caminera permite optimizar recursos y fortalecer la capacidad de control, contribuyendo a una vigilancia más efectiva en puntos estratégicos de la ciudad.

Los operativos preventivos no solo apuntan a sancionar incumplimientos, sino también a fomentar una cultura de respeto y responsabilidad al volante. En ese sentido, se remarcó que la seguridad vial es un compromiso colectivo y que la prevención resulta fundamental para evitar siniestros y preservar vidas.

Finalmente, se invitó a la comunidad a acompañar estas acciones respetando las indicaciones de los agentes y circulando con precaución, como parte de una política sostenida que busca construir un entorno más seguro para todos los usuarios de la vía pública.