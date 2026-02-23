“Gestión que transforma”: trabajos de limpieza y puesta en valor en Pampa del Infierno

La Municipalidad de Pampa del Infierno continúa desarrollando tareas de limpieza integral, mantenimiento y recuperación de distintos espacios públicos de la localidad, en el marco de un plan de trabajo orientado a mejorar el orden y la calidad ambiental.

Desde el área de Prensa destacaron que los operativos se llevan adelante con planificación y compromiso, interviniendo en sectores que forman parte de la vida cotidiana de los vecinos y que requerían tareas de reacondicionamiento.

Las acciones incluyen desmalezado, recolección de residuos, acondicionamiento de espacios verdes y mejoras generales en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de fortalecer la presencia del Estado municipal en el territorio.

“Más orden, más cuidado, más presencia”, señalaron desde la gestión, subrayando que cada intervención apunta a consolidar una ciudad más limpia y organizada, a partir de hechos concretos y un trabajo sostenido en el tiempo.