Operativo cerrojo en Resistencia: detienen a sospechoso de dos robos a mano armada

Un hombre de 32 años fue demorado en la ciudad de Resistencia, tras ser señalado como el presunto autor de dos robos a mano armada cometidos en kioscos de la capital chaqueña.

El hecho más reciente ocurrió alrededor de las 20:45 en un comercio ubicado en avenida San Martín y Rodríguez Peña, donde un sujeto armado ingresó y sustrajo una notebook, un teléfono celular y aproximadamente 30 mil pesos en efectivo. En el lugar se encontraban una joven de 19 años y el propietario del local.

Tras la denuncia, efectivos del Servicio Externo de la Comisaría Primera desplegaron un operativo de búsqueda en la zona. Durante las recorridas, los agentes detectaron a un individuo que circulaba a gran velocidad en una motocicleta de 110 cc, lo que motivó su seguimiento.

Al advertir la presencia policial, el sospechoso abandonó el rodado en la intersección de calle 9 y Don Bosco e intentó escapar a pie, trepando por los techos de viviendas cercanas. Sin embargo, fue rápidamente alcanzado y demorado por el personal policial.

Según informaron fuentes oficiales, el detenido —domiciliado en el barrio Villa Los Lirios— también estaría vinculado a otro robo a mano armada ocurrido días atrás en un kiosco de calle 10 e Yrigoyen.

El hombre quedó a disposición de la Justicia mientras continúan las investigaciones para esclarecer ambos hechos.