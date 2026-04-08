Allanamientos por falsificación de documentos en el interior: dos detenidos y secuestro de equipos informáticos

Una investigación por presunta falsificación de documentación vinculada al transporte de productos forestales derivó en múltiples allanamientos, dos personas detenidas y el secuestro de diversos elementos tecnológicos en el interior de la provincia del Chaco.

El operativo fue llevado adelante por la División Investigaciones Complejas Interior con base en Juan José Castelli, en el marco de una causa por supuesta infracción al artículo 292 del Código Penal Argentino.

Las tareas investigativas se iniciaron tras la detección de guías de productos forestales presuntamente apócrifas en la localidad de Taco Pozo, lo que motivó una serie de procedimientos simultáneos en distintos domicilios y dependencias relacionadas con la actividad forestal.

Durante los allanamientos, realizados el pasado 2 de abril, los agentes lograron el secuestro de tres CPU, un pendrive, una notebook, dos teléfonos celulares y documentación de interés para la causa. Además, se concretó la detención de un primer implicado.

En paralelo, también se llevaron a cabo procedimientos en oficinas vinculadas a un organismo nacional, donde se incautaron equipos informáticos que serán sometidos a peritajes para avanzar en la investigación.

La causa cuenta con la intervención de la Fiscalía Multifuero de Misión Nueva Pompeya. En ese contexto, las tareas continuaron y este viernes por la mañana se logró la detención de un segundo sospechoso en la localidad de Fuerte Esperanza.

Ambos detenidos quedaron a disposición de la Justicia en el marco de una causa caratulada como “supuesta falsificación de documentos públicos”, mientras se analizan los elementos secuestrados para determinar el alcance de la maniobra.