En un allanamiento por amenazas en escuelas, la policía encontró un arsenal, incluyendo una granada

Un importante procedimiento policial realizado este viernes en la ciudad de Villa Ángela derivó en el secuestro de un amplio arsenal de armas de fuego, municiones y otros elementos de interés para una causa por presunta intimidación pública e incitación a la violencia colectiva.

El operativo fue llevado adelante por la División Investigaciones Complejas Interior de esa ciudad, con intervención del Equipo Fiscal Nº 4, a cargo del fiscal Matías Daher. La medida fue ordenada mediante un auto de allanamiento firmado por la jueza subrogante Natalia Yanina Vigistain.

El procedimiento se concretó en un domicilio de Santa Cruz 170, donde reside un hombre identificado como Eduardo Fernández. Según informaron fuentes policiales, el allanamiento arrojó resultado positivo y permitió el secuestro de una pistola calibre 45 con cargador y municiones, un revólver calibre 22 y una importante cantidad de armas largas y cortas de distintos calibres.

Entre los elementos incautados también se encuentran escopetas, rifles, pistolones, cartuchos de diferentes tipos, incluida munición antiaérea calibre 50 y proyectiles 7.62, además de armas de aire comprimido modificadas, celulares, una notebook, estuches y pistoleras.

Uno de los hallazgos más relevantes fue una granada de mano FMK2 activa, que debió ser asegurada por personal especializado de la División Bomberos de la ciudad, dada su peligrosidad.

En el operativo, los agentes procedieron a la conducción de un hombre identificado como David Ezequiel Altamirano, de 35 años, oriundo de Villa Minetti, provincia de Santa Fe, quien fue notificado de su aprehensión.

La investigación se inició a partir de una alerta por amenazas a instituciones locales, luego de que se viralizara en redes sociales una imagen en la que se observaba a dos jóvenes, presuntamente menores de edad, exhibiendo armas de fuego.

Por disposición de la magistratura interviniente, todos los elementos secuestrados fueron trasladados a la sede policial para su resguardo, mientras que la causa continúa en etapa investigativa.