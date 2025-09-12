Operativo antinarcóticos en la terminal de Las Breñas: secuestran cocaína y marihuana

En un procedimiento realizado durante la madrugada del 12 de agosto de 2025, personal de la División Operaciones Drogas Interior Charata, dependiente de la Dirección General de Consumos Problemáticos y de la Dirección Antinarcóticos, logró el secuestro de cocaína y marihuana en la terminal de ómnibus de la ciudad.

El operativo

El despliegue se inició cerca de las 2:15 de la mañana, tras una investigación que incluía datos aportados de forma reservada sobre una posible actividad de narcomenudeo en inmediaciones de la terminal. Los efectivos reforzaron la vigilancia en el sector de playa de estacionamiento y, al identificar a dos personas que respondían a la descripción recibida, intentaron interceptarlas.

Según el parte policial, los individuos intentaron darse a la fuga, pero fueron alcanzados a pocos metros y demorados con el uso mínimo de la fuerza.

Secuestro de drogas y elementos de interés

En presencia de testigos se procedió a la requisa preventiva, donde se encontró:

Un envoltorio de nylon con aproximadamente 150 gramos de cocaína .

Un pequeño envoltorio con alrededor de 3 gramos de marihuana .

Un teléfono celular que quedó bajo custodia para la investigación.

La Fiscalía de Investigación Antidrogas N.° 1, a cargo de la doctora Andrea Natalia Lovey Pessano, dispuso la aprehensión de uno de los sujetos y la identificación del otro, además del secuestro de todos los elementos incautados.

Causa judicial

La causa fue caratulada como “Supuesta infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes en función de la Ley 2.304 de Narcomenudeo”. Desde la fuerza provincial indicaron que las diligencias investigativas continúan para determinar el alcance de la actividad ilícita.

Autoridades intervinientes

El procedimiento estuvo encabezado por el Comisario Juan Víctor Ortiz, jefe de la División Operaciones Drogas Interior Charata, quien destacó el trabajo coordinado entre las distintas dependencias especializadas en la lucha contra el narcotráfico.