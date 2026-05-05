Advierten sobre estafas virtuales en Chaco: “El delincuente no hackea, engaña a la víctima”

El comisario Eduardo Escobar, del área de Cibercrimen de la Policía del Chaco, alertó sobre el crecimiento de estafas digitales basadas en maniobras de engaño y manipulación, conocidas como “ingeniería social”, y brindó recomendaciones para evitar caer en este tipo de delitos.

El funcionario explicó que, en la mayoría de los casos, los delincuentes no acceden a las cuentas mediante hackeos, sino que logran que las propias víctimas realicen transferencias o faciliten información sensible. “Es el arte del engaño: hacen que la persona haga lo que ellos quieren”, resumió.

Uno de los casos recientes ocurrió en Charata, donde una persona fue estafada por un monto cercano a los 8 millones de pesos tras intentar vender un televisor a través de Marketplace, una plataforma que desde el área policial desaconsejan utilizar. “No está regulada y, según nuestra experiencia, un alto porcentaje de quienes operan allí son estafadores”, advirtió.

Según detalló Escobar, el modus operandi suele comenzar con una llamada en la que el estafador simula haber transferido dinero por error. A partir de allí, genera una situación de urgencia —con nerviosismo o incluso llanto— para presionar a la víctima. Luego, otra persona se hace pasar por un supuesto gerente bancario, algo que el comisario aclaró que “jamás ocurre en la realidad”.

En ese contexto, la víctima es guiada a realizar una serie de operaciones, como transferencias, validaciones o incluso la toma de préstamos desde su cuenta o billeteras virtuales, con el argumento de “devolver el dinero” o “verificar la cuenta”. “Ahí es donde se concreta la estafa”, explicó.

El jefe policial también alertó sobre otro riesgo frecuente: el uso de cuentas como “cuentas mula”, es decir, cuando los delincuentes utilizan cuentas de terceros para mover dinero proveniente de otros delitos. Por eso, insistió en la importancia de verificar siempre los movimientos antes de actuar.

Entre las principales recomendaciones, remarcó:

No confiar en llamados de supuestos bancos o billeteras virtuales.

Verificar siempre si el dinero ingresó realmente a la cuenta.

No buscar números de contacto en Google, ya que pueden aparecer sitios falsos.

Comunicarse únicamente a través de canales oficiales.

En cuanto a las amenazas en establecimientos educativos, otro fenómeno que había generado preocupación en las últimas semanas, Escobar indicó que la cantidad de denuncias “bajó drásticamente” gracias al trabajo coordinado entre distintas áreas policiales. “Se logró concientizar a chicos y padres de que no se trata de una broma, sino de un delito tipificado en el Código Penal”, señaló.

Finalmente, recordó que ante cualquier duda o sospecha, los ciudadanos pueden comunicarse al 911, acercarse a la comisaría más cercana o contactar al área de Cibercrimen, que funciona en avenida Juan Domingo Perón 1365, en la ciudad de Resistencia.

“Antes de hacer clic o enviar dinero, hay que verificar. Esa es la mejor forma de prevenir”, concluyó.