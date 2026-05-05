Femicidio en Vilelas: confirmaron que anteriormente el policía mató a su propio padre

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El dato fue ratificado por el jefe de Policía, Fernando Romero. El cabo primero Luciano Etudie realizó este primer asesinato horas antes de disparar en la cabeza a su ex pareja, Graciela Mabel López, en el paraje Tres Bocas, a orillas de El Paranacito.

Tras algunas horas, el femicidio ocurrido en Puerto Vilelas sigue generando conmoción, ya que ahora se conoció que el policía Luciano Alberto Etudie, también habría matado a su propio padre, previamente.

Según informaron este martes fuentes judiciales, el cabo primero acudió primero hasta la casa de su padre, en Lestani al 652 de Resistencia, donde le había solicitado que le preste su automóvil.

Ante la negativa del padre, el efectivo policial le disparó y lo terminó matando en su vivienda.

Luego de este parricidio, se trasladó hasta Puerto Vilelas, donde tomó de rehén a su expareja y a su hijo, donde finalmente, ultima a la mujer, también de un disparo de arma de fuego.

En este hecho interviene la Fiscalía Nº 10.

 

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