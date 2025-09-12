Villa San Martín refuerza su plantel con la incorporación de Elián Centeno

Villa San Martín dio un paso importante de cara a la temporada 2025/26 de la Liga Argentina de Básquet al confirmar la incorporación de Elián Centeno, alero de 2,02 metros de altura nacido el 18 de julio de 2000, proveniente de Pioneros del Ávila de Venezuela y jugador del equipo nacional de ese país. Centeno llega con una destacada trayectoria, convocado a su primer Juego de Estrellas y reconocido como Progreso del Año durante la temporada 2024 de la SPB.

La Liga Argentina contará este año con 34 equipos, dos más que la edición pasada, y se organizará en dos conferencias. Villa San Martín representará al Chaco en la Conferencia Norte de la segunda categoría del básquetbol naciónal y arrancará su participación en noviembre.

El plantel del equipo resistenciano se completa con Estéfano «Tato» Simondi (ala-pivot), el regreso del joven Emir Pérez Barrios (base), el pivot brasilero Rómulo Gusmao Costa de 2,08 metros, el base Santiago Rath (base/escolta) y el escolta Agustín Camisasca. También llegaron Facundo Gago (base) y Lautaro Florito (escolta), mientras continúan Favio Vieta (base/escolta) y Maximiliano Martín (alero), todos bajo la conducción del experimentado entrenador Eduardo Japez.

Finalmente, el DT del tricolor confirmó que con la incorporación de Maximiliano Bottaro, se completa el plantel. Maxi, formado en Villa San Martín, es un ala-pivot categoría de U19 que llega desde Regatas de Corrientes. Con estos refuerzos, Villa San Martín busca consolidarse y ser protagonista en la temporada que se avecina, apoyándose en la experiencia internacional de Centeno y el crecimiento de sus jóvenes talentos.