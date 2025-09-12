Villa San Martín refuerza su plantel con la incorporación de Elián Centeno

1000635278

Villa San Martín dio un paso importante de cara a la temporada 2025/26 de la Liga Argentina de Básquet al confirmar la incorporación de Elián Centeno, alero de 2,02 metros de altura nacido el 18 de julio de 2000, proveniente de Pioneros del Ávila de Venezuela y jugador del equipo nacional de ese país. Centeno llega con una destacada trayectoria, convocado a su primer Juego de Estrellas y reconocido como Progreso del Año durante la temporada 2024 de la SPB.

La Liga Argentina contará este año con 34 equipos, dos más que la edición pasada, y se organizará en dos conferencias. Villa San Martín representará al Chaco en la Conferencia Norte de la segunda categoría del básquetbol naciónal y arrancará su participación en noviembre.

El plantel del equipo resistenciano se completa con Estéfano «Tato» Simondi (ala-pivot), el regreso del joven Emir Pérez Barrios (base), el pivot brasilero Rómulo Gusmao Costa de 2,08 metros, el base Santiago Rath (base/escolta) y el escolta Agustín Camisasca. También llegaron Facundo Gago (base) y Lautaro Florito (escolta), mientras continúan Favio Vieta (base/escolta) y Maximiliano Martín (alero), todos bajo la conducción del experimentado entrenador Eduardo Japez.

Finalmente, el DT del tricolor confirmó  que con la incorporación de Maximiliano Bottaro, se completa el plantel. Maxi, formado en Villa San Martín, es un ala-pivot categoría de U19 que llega desde Regatas de Corrientes. Con estos refuerzos, Villa San Martín busca consolidarse y ser protagonista en la temporada que se avecina, apoyándose en la experiencia internacional de Centeno y el crecimiento de sus jóvenes talentos.

Más Noticias

SEBASTIÁN-PARERA-SARMIENTO-DE-RESISTENCIA-datachaco.com_-1024x575

Sebastián Parera: “Este grupo todavía no tiene techo y vamos a dejar el club lo más alto posible”

182151w850h479c.jpg

Este sábado, la gran final provincial del «Chaco Juega»

WhatsApp Image 2025-09-11 at 10.33.18

Marioni: “Tenemos Los Pies Sobre La Tierra, Pero No Le Podemos Pedir Al Hincha Que No Se Ilusione”

Te pueden interesar

WhatsApp Image 2025-09-12 at 06.55.17 (1)

Operativo antinarcóticos en la terminal de Las Breñas: secuestran cocaína y marihuana

1000635278

Villa San Martín refuerza su plantel con la incorporación de Elián Centeno

427461w790h444c.jpg

Balearon la casa de un policía de investigaciones en Resistencia

181154w850h478c.jpg

Puerto Tirol: detuvieron a un hombre con siete pedidos de captura

182189w850h572c.jpg

Meneses cruzó críticas y defendió la transparencia en adjudicaciones de Salud