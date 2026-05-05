Se alzaron con un botín de más de $20 millones en joyas y televisores

Recuperaron elementos de un millonario robo a una docente de Sáenz Peña, donde delincuentes se alzaron con un botín que consistió en alhajas de oro, y dos televisores de 55 y 45 pulgadas.

Los delincuentes fueron tres, uno de ellos una mujer, lo dos varones que participaron ya cuentan con frondosos antecedentes policiales, con hechos similares.

Las joyas de oro que los delincuentes se llevaron desde la vivienda de una docente, valuadas en varios millones de pesos.

El robo al domicilio de la docente, sucedió el pasado domingo a la madrugada donde irrumpieron tres ladrones, entre ellos una mujer, quienes habrían aprovechado la ausencia de la moradora, y hasta se tomaron todo el tiempo del mundo para bajar los inmensos televisores de la pared, mientras seguramente la mujer, recorrió las demás habitaciones del lugar, quien se encargó de juntar las joyas de oro y otras pertenencias de la docente.

Rápido accionar

Tras la denuncia, policías de la División de Investigaciones analizaron filmaciones de cámaras de seguridad, más otros datos recabados por los uniformados. Con esas imágenes pudieron dar con el paradero e identificar a los malvivientes y gracias al rápido accionar, recuperaron la totalidad de lo que robaron a la docente.

Uno de los delincuentes detenidos por el millonario robo en una vivienda de un barrio de esta ciudad.

En este sentido, los investigadores dijeron «hechos como este robo, seguramente los detenidos ya habrían realizado tareas de inteligencia, para poder ingresar al lugar y llevarse con gran facilidad los elementos, que por fortuna pudimos recuperar con rapidez antes que los vendieran», manifestaron los comisarios Moreyra y Romero.

Finalmente, los detenidos serán conducidos ante el fiscal de turno, quien los imputara por el delito cometido, y la damnificada espera que los que tienen antecedentes penales, no se les otorgue la libertad hasta el juicio, peticionó la docente.