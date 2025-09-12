Este Viernes: Chaco Recibió Al Comité Consultivo Internacional Del Algodón

En Casa de Gobierno, integrantes del Comité Consultivo Internacional del Algodón (ICAC) fueron recibidos, esta mañana, por funcionarios provinciales. La comitiva llegó al Chaco para interiorizarse sobre los avances tecnológicos alcanzados en los últimos años en la producción algodonera chaqueña. Recorrerán la Estación Experimental del INTA en Sáenz Peña y el sábado estarán en las instalaciones de la firma GENSUS S.A.

Los miembros del ICAC se reunieron con el secretario coordinador de Gabinete, Livio Gutiérrez, el ministro de Producción, Oscar Dudik, y los subsecretarios Orlando Morán, Julio Fantín, Oscar Navarro y Patricio Amarilla.

La visita se enmarca en la XV Reunión de la Asociación Latinoamericana de Investigación y Desarrollo del Algodón (ALIDA), bajo la consigna: “Horizontes productivos del algodón en Latinoamérica y el Caribe”. El encuentro reúne a investigadores y técnicos de Brasil, Paraguay, Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador y México, junto con representantes de organismos internacionales como FAO e ICAC, y sirvió también para celebrar los 25 años de la APPA. Durante las jornadas, se intercambian experiencias sobre variedades resistentes al picudo del algodonero, fibras largas y otros desarrollos tecnológicos, proyectando nuevos horizontes productivos para el sector.

El ICAC, que hoy se encuentra en Chaco, es un organismo internacional integrado por gobiernos de países productores, consumidores y comercializadores de algodón, tiene como objetivo fomentar la cooperación internacional, actuar como organismo de productos básicos y promover el debate y la discusión en torno al mercado mundial del algodón y sus derivados.