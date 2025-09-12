Este Viernes: Chaco Recibió Al Comité Consultivo Internacional Del Algodón

WhatsApp Image 2025-09-12 at 12.38.45

En Casa de Gobierno, integrantes del Comité Consultivo Internacional del Algodón (ICAC) fueron recibidos, esta mañana, por funcionarios provinciales. La comitiva llegó al Chaco para interiorizarse sobre los avances tecnológicos alcanzados en los últimos años en la producción algodonera chaqueña. Recorrerán la Estación Experimental del INTA en Sáenz Peña y el sábado estarán en las instalaciones de la firma GENSUS S.A.

Los miembros del ICAC se reunieron con el secretario coordinador de Gabinete, Livio Gutiérrez, el ministro de Producción, Oscar Dudik, y los subsecretarios Orlando Morán, Julio Fantín, Oscar Navarro y Patricio Amarilla.
La visita se enmarca en la XV Reunión de la Asociación Latinoamericana de Investigación y Desarrollo del Algodón (ALIDA), bajo la consigna: “Horizontes productivos del algodón en Latinoamérica y el Caribe”. El encuentro reúne a investigadores y técnicos de Brasil, Paraguay, Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador y México, junto con representantes de organismos internacionales como FAO e ICAC, y sirvió también para celebrar los 25 años de la APPA. Durante las jornadas, se intercambian experiencias sobre variedades resistentes al picudo del algodonero, fibras largas y otros desarrollos tecnológicos, proyectando nuevos horizontes productivos para el sector.
El ICAC, que hoy se encuentra en Chaco, es un organismo internacional integrado por gobiernos de países productores, consumidores y comercializadores de algodón, tiene como objetivo fomentar la cooperación internacional, actuar como organismo de productos básicos y promover el debate y la discusión en torno al mercado mundial del algodón y sus derivados.

Más Noticias

427461w790h444c.jpg

Balearon la casa de un policía de investigaciones en Resistencia

182189w850h572c.jpg

Meneses cruzó críticas y defendió la transparencia en adjudicaciones de Salud

audiencia-preliminar-caso-cecilia-2046051

Hoy la jueza resolverá si los videos y chats serán parte del juicio por jurados

Te pueden interesar

WhatsApp Image 2025-09-12 at 12.38.45

Este Viernes: Chaco Recibió Al Comité Consultivo Internacional Del Algodón

WhatsApp Image 2025-09-12 at 06.55.17 (1)

Operativo antinarcóticos en la terminal de Las Breñas: secuestran cocaína y marihuana

1000635278

Villa San Martín refuerza su plantel con la incorporación de Elián Centeno

427461w790h444c.jpg

Balearon la casa de un policía de investigaciones en Resistencia

181154w850h478c.jpg

Puerto Tirol: detuvieron a un hombre con siete pedidos de captura