Obras en marcha: avanzan las viviendas Ñachec y prevén inaugurarlas en marzo en Colonia Popular

El gobernador del Chaco, Leandro Zdero, junto al presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV), Fernando Berecoechea, inspeccionó este sábado el avance de las obras habitacionales que se ejecutan en la localidad de Colonia Popular, correspondientes al Programa Ñachec.

Durante la recorrida, el mandatario provincial informó que las viviendas se encuentran en su etapa final y anticipó que la inauguración está prevista para los primeros días de marzo, si las condiciones de obra continúan según lo planificado.

“Se están ultimando los detalles y, si todo marcha como está previsto, en los primeros días de marzo estaremos inaugurando estas viviendas”, señaló Zdero.

El gobernador destacó además el esfuerzo del Estado provincial para sostener la política habitacional, subrayando que las obras se realizan con recursos propios.

“Venimos de inaugurar viviendas en Quitilipi, de otra modalidad vinculada al FONAVI, y seguimos finalizando unidades habitacionales en distintos puntos de la provincia con fondos provinciales”, afirmó.

Por su parte, el titular del IPDUV, Fernando Berecoechea, explicó que las viviendas están destinadas a familias de escasos recursos y forman parte de una estrategia integral para atender el déficit habitacional.

“Son viviendas pensadas para familias de la localidad que atraviesan situaciones de vulnerabilidad. El Gobernador tiene una mirada especial puesta en estos sectores, sin dejar de lado otras líneas de acción que atienden distintas realidades sociales”, expresó.

A su turno, el secretario de Gobierno de Colonia Popular, José Cabrera, agradeció el acompañamiento del Ejecutivo provincial y resaltó el trabajo conjunto entre provincia y municipio.

“Falta muy poco para inaugurar estas viviendas que estarán destinadas a familias que realmente lo necesitan”, manifestó.

Finalmente, el encargado de la obra, Alejandro Rodríguez, brindó detalles sobre la infraestructura prevista. Las unidades contarán con bombas centrífugas, acceso a agua potable, medidores de luz individuales, alumbrado público y calles enripiadas, garantizando condiciones adecuadas de habitabilidad.

“Estamos en la etapa final de la obra y resta muy poco para que más familias puedan acceder a un techo digno”, concluyó.