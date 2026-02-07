Avia Terai: avanza la reconstrucción de la E.E.S. Nº 27 “Malvinas Argentinas”

La Municipalidad de Avia Terai informó que se encuentran en marcha los trabajos de reconstrucción total del edificio de la Escuela de Educación Secundaria Nº 27 “Malvinas Argentinas”, en el marco de un esfuerzo conjunto entre el municipio y el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Chaco.

En ese contexto, personal técnico de la Subsecretaría de Infraestructura Escolar realizó una visita a la institución con el objetivo de llevar adelante una supervisión técnica de la cubierta de techos y una evaluación general del estado edilicio, a fin de garantizar que las intervenciones previstas cumplan con los estándares necesarios de seguridad y funcionalidad.

La recorrida se realizó en el marco de un Convenio de Cooperación, y contó con la participación del intendente municipal Héctor René Pallares, junto al equipo técnico, quienes definieron los puntos clave de la obra y las acciones a ejecutar.

Desde el municipio informaron que el personal municipal ya inició las tareas de reconstrucción, al tiempo que se comenzó con el acopio de los materiales de construcción necesarios para las próximas etapas del proyecto.

El intendente Pallares destacó la importancia de la intervención y señaló que “esta obra está diseñada para garantizar el uso adecuado de las instalaciones, reafirmando el compromiso con la infraestructura educativa como base de un mejor aprendizaje”.

Las autoridades remarcaron que la mejora de los edificios escolares es una prioridad para brindar condiciones adecuadas a docentes y estudiantes, fortaleciendo así la calidad educativa en la localidad.