Nuevos precios de certificados de antecedentes y verificaciones: rigen desde febrero

Desde el primero de febrero de 2026 entró en vigencia una actualización de precios para los distintos certificados y trámites administrativos que se gestionan a través del Departamento de Antecedentes Personales, según se informó oficialmente.

La medida alcanza a una amplia variedad de gestiones habituales realizadas por la ciudadanía, entre ellas certificados de antecedentes personales, domicilio, información sumaria, verificaciones vehiculares, peritajes y documentación vinculada a empresas de seguridad privada , y forma parte de la adecuación de costos prevista para el año en curso.

Entre los valores actualizados, el certificado de conducta pasó a costar $2.880, mientras que el certificado de domicilio tiene un valor de $1.728 y la información sumaria se fijó en $2.304. En cuanto a las actas por colisión de tránsito, el nuevo arancel es de $8.640.

También se modificaron los montos correspondientes a las verificaciones vehiculares. La verificación de automóviles y similares quedó establecida en $9.600, mientras que la de motocicletas tiene un costo de $4.800. En tanto, la verificación fuera de planta alcanza los $17.280.

Respecto a otros trámites, el grabado de RPA tiene un valor de $4.800 y el grabado de RPM cuesta $2.400. Los informes de peritajes se fijaron en $2.400 para motos y $4.800 para autos, al igual que las constancias de peritajes para revisión técnica.

Asimismo, los oficios de vehículos y motos secuestrados por el municipio tienen un costo de $2.400. En el caso de la documentación vinculada a empresas de seguridad privada, el visado del certificado de aptitud psicofísica del personal cuesta $5.760, mientras que el examen de aptitud psicofísica con visado asciende a $17.280.

Desde el organismo remarcaron que el incremento alcanza, entre otros, a los certificados de domicilio, información sumaria, antecedentes personales y verificaciones, y recomendaron a la comunidad tener en cuenta los nuevos valores al momento de iniciar trámites durante el año 2026.