Este viernes 6 la Justicia remata la sede del histórico Club Maracaibo de Saenz Peña

Con la feria judicial concluida y sin acuerdos homologados, la Justicia chaqueña confirmó la ejecución forzada y el remate de las instalaciones del Club Maracaibo, fijado para el viernes 6 de febrero a las 10:00 horas en la ciudad de Resistencia. La subasta se realizará con una base de $968.320.000, bajo modalidad al contado y al mejor postor.

La resolución fue notificada en las primeras horas hábiles posteriores a la feria, activando la etapa final del proceso de ejecución iniciado a partir de una demanda por incumplimiento contractual.

El expediente se origina en una acción judicial promovida por la empresa constructora Scala SRL, con domicilio en Juan José Castelli, por el impago de una obra ejecutada entre los años 2014 y 2015. El reclamo fue tramitado en sede civil y comercial, acumulando intereses, actualizaciones y honorarios profesionales, lo que elevó el monto de la deuda a 180 millones de pesos.

Fuentes judiciales indicaron que el proceso avanzó sin oposición eficaz durante años. Desde la actual conducción del club reconocieron que la causa se desarrolló en un contexto de irregularidad administrativa grave. Según lo informado por el presidente de la institución, Enzo Alfonso, entre 2010 y 2018 no se presentaron balances, no se convocaron asambleas y no se rindieron cuentas, circunstancias que dejaron a la entidad en estado de vulnerabilidad legal frente a la ejecución.

En ese período, además, no pudo acreditarse el destino de fondos públicos girados a través de Fiduciaria del Norte, una situación que fue incorporada al expediente como antecedente de desorden financiero, aunque sin incidencia directa en la sentencia ejecutoria.

En las últimas semanas de 2025, la comisión directiva promovió acciones para intentar frenar el proceso: reuniones con socios, eventos benéficos y campañas de recaudación. Ninguna de estas medidas tuvo impacto jurídico sobre el expediente ni permitió cubrir el monto reclamado.

Actualmente, la única vía procesal en análisis es una presentación judicial de carácter extraordinario, orientada a solicitar la suspensión o diferimiento del remate. Fuentes cercanas al Juzgado interviniente señalaron que, dada la firmeza de la sentencia y el estado avanzado de la ejecución, las probabilidades de admisión son mínimas.

El remate se llevará a cabo en la sede del Colegio de Martilleros del Chaco, ubicada en Roque Sáenz Peña 570, conforme a las siguientes condiciones establecidas por el Juzgado y salvo una resolución judicial de último momento, el expediente ingresará en su instancia conclusiva, con la enajenación del inmueble y la ejecución del patrimonio del club para satisfacer el crédito reconocido judicialmente.