Liga Argentina: Villa San Martín vuelve a casa con la mira en la tabla y la fortaleza de la localía

Villa San Martín regresa a su estadio con una agenda exigente y la necesidad de sumar para acomodarse en la Conferencia Norte de la Liga Argentina de Básquet. El “Tricolor” recibirá este miércoles 4 a Colón de Santa Fe y el martes 10 a San Isidro de Córdoba, en dos compromisos clave para sus aspiraciones.

El primer duelo será este miércoles desde las 22 horas en el estadio de Saavedra 135, donde Villa buscará hacerse fuerte como local tras la derrota sufrida en Mercedes ante Comunicaciones. El encuentro contará con el arbitraje de Gustavo D’Anna y Martín Pietromonaco, mientras que Luis Duarte será el comisionado técnico.

El equipo dirigido por Eduardo “Chiche” Jápez llega al compromiso sabiendo que debe capitalizar los juegos en casa para escalar posiciones. Actualmente, Villa San Martín se ubica en el 10° lugar de la Conferencia Norte, con un récord equilibrado de 9 victorias y 9 derrotas en 18 presentaciones.

La temporada regular contempla un total de 32 partidos por equipo y se extenderá hasta fines de marzo de 2026, momento en el que comenzarán los playoffs. Los equipos que finalicen del 1º al 4º puesto accederán directamente a los octavos de final, mientras que quienes se ubiquen del 5º al 12º lugar deberán disputar la Reclasificación.

Una de las novedades del formato es que, a partir de los cuartos de final, los mejores equipos de la Conferencia Norte se cruzarán con los mejores de la Conferencia Sur. Las finales definirán el ascenso a la Liga Nacional 2026/27.

“Somos conscientes de dónde estamos”

En la previa del juego ante Colón, el entrenador Eduardo Jápez analizó el momento del equipo y remarcó la importancia de este tramo del torneo:

“El equipo volvió dolido después de la derrota contra Comunicaciones, sobre todo porque veníamos de diez días de entrenamientos muy buenos. Pero sabemos que ahora entramos en una etapa clave, donde hay que buscar el mejor posicionamiento de cara a los playoffs. Somos conscientes de dónde estamos y vamos a trabajar para dar vuelta la situación”.

Luego del compromiso frente a Colón, el “Tricolor” volverá a presentarse como local el martes 10 ante San Isidro de Córdoba. Posteriormente, afrontará una gira por Santa Fe, donde jugará el 13 de febrero frente a Sportivo Suardi, el 15 ante Colón y el 17 contra Santa Paula de Gálvez.

Con el calendario apretado y puntos valiosos en juego, Villa San Martín apuesta a hacerse fuerte en casa para encarar con mejores expectativas el tramo decisivo de la temporada.