Avanzan las obras de bacheo y pavimentación en Castelli con recursos municipales

575176790_1261348709365958_4735351712972206964_n

La Municipalidad de Juan José Castelli continúa con el programa de recuperación y bacheo de pavimentos urbanos, en el marco de un plan que busca mejorar la transitabilidad y poner en valor las calles más deterioradas de la ciudad.

Los trabajos son ejecutados por la Secretaría de Obras Públicas y se desarrollan sobre distintos puntos del casco urbano, entre ellos las avenidas Perón, Hipólito Yrigoyen, San Martín, y las calles 25 de Mayo, Salta, Sarmiento, Río Teuco y Reconquista.
El objetivo, explicaron desde el área, es restablecer el tránsito normal en sectores donde el deterioro de la calzada generaba inconvenientes tanto a conductores como a peatones.

“Si bien todavía existen tramos muy dañados, el municipio continúa avanzando con recursos propios, realizando un gran esfuerzo para reparar y mantener las calles en condiciones óptimas”, indicaron desde Obras Públicas.

Además, se anticipó que próximamente se iniciará la pavimentación de nuevas cuadras en el casco céntrico, una obra largamente esperada por los vecinos que permitirá completar un importante circuito vial.

Las tareas forman parte de una inversión que la gestión municipal lleva adelante con fondos propios, en el marco de una administración que busca sostener la ejecución de obras públicas pese al contexto económico nacional.

