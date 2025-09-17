Nuevo operativo gratuito de DNI en el Parque de la Democracia

428124w752h527c.jpg

Se realiza un operativo de renovación de documento nacional de identidad (DNI) y pasaporte en Resistencia.

La Dirección del Registro Civil realizará trámites de obtención, renovación y actualización de DNI este 17 de septiembre.

Las personas interesadas en asistir en horario corrido desde la mañana y hasta las 19 en el Parque de la Democracia, avenida Sarmiento 2.200.

Organiza la Subsecretaría de Asuntos Registrales, del Ministerio de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, Gobierno del Chaco.

