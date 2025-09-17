Salto inicial de Villa San Martín de cara a una exigente temporada 2025-2026

Equipo completo para el tricolor, único representante chaqueño en la categoría. Las palabras de bienvenida estuvieron encabezadas por el presidente Ricardo Siri, quien -junto a miembros de la Comisión Directiva-, deseó éxitos a este grupo, que combina juventud con experiencia.

El plantel completo de Villa San Martín dio el salto inicial para una pretemporada que se espera con muchas exigencias, buscando la puesta a punto y llegar de la mejor manera al comienzo de la temporada 25/26 de la Liga Argentina de Básquet.

Para este comienzo, el equipo recibió la bienvenida por parte de la dirigencia «Tricolor» encabezada por su presidente Ricardo Siri, quien junto a otros integrantes de la comisión directiva desearon el mayor de los éxitos a este grupo, con grandes nombres, combinando a su vez juventud y experiencia. En esta primera jornada se realizaron trabajos de medición y evaluaciones físicas y psicológicas.

En la décima temporada de competencia, Villa San Martín arranca con nueva conducción técnico: Eduardo «Chiche» Japez.

«Agradecemos a los jugadores que continúan y a los que llegaron, creemos que hemos conformado un plantel con pretensiones de ascender, por lo que nosotros los dirigentes estaremos a la par del equipo, para que ellos solo se preocupen por entrenar y jugar los partidos», celebró el titular de la institución «Tricolor» Ricardo Siri, quien en este arranque estuvo acompañado por el vicepresidente Martín Pérez Bataglia y el tesorero Gustavo Galarza.

Cuerpo técnico y plantel

El brasilero Gusmao y el venezolano Centeno, calidad y altura para la zona pintada.

En cuanto al plantel, estuvieron presentes el entrenador principal, Eduardo Jápez; el primer asistente, Hugo Camisasca; los preparadores físicos, Imanol Escobar y Octavio Boschetti; la psicóloga deportiva, Romina Bogado; la nutricionisa, Sofía Frangioli; el kinesiólogo, Pablo Castillo; y el utilero, Enzo Núñez.

Con respecto a los jugadores, dijeron presente quienes continúan esta temporada: Estéfano Simondi (ala – pivote), Favio Vieta (base/ escolta) y Maximiliano Martín (alero). Regresaron Emir Pérez Barrios (base) y Maximiliano Bottaro (ala – pivote). Llegaron los extranjeros Rómulo Gusmao y Elián Centeno (ambos pivotes); también estuvo el flamante base Facundo Gago, Lautaro Florito (escolta/alero), Santiago Rath (base) y el escolta Agustín Camisasca que también regresó. Además, forman parte del equipo los jóvenes y con una gran proyección, Gael Carrasco (base) y Agustín Petroli (pivote).