La Conmebol anuncia un cambio histórico en el VAR: se aplicará a partir de cuartos de final

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) dio un paso que promete transformar la relación entre el público y el arbitraje: por primera vez en la historia de sus competiciones, las decisiones del VAR serán explicadas en vivo por los árbitros principales. El anuncio se aplicará desde los cuartos de final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2025.

La medida, avalada tanto por la IFAB como por la FIFA, consiste en que el árbitro principal, tras revisar una jugada en el monitor, comunique mediante un micrófono el motivo de la decisión, ya sea la convalidación de un gol, la anulación de una acción o la sanción de una falta. El mensaje será escuchado tanto por los espectadores en el estadio como por quienes siguen la transmisión televisiva.

El mecanismo no es completamente nuevo: ya había sido probado con éxito en la final de la Recopa Sudamericana 2024 en el Maracaná, donde Fluminense se consagró campeón ante Liga de Quito. La buena recepción en aquel momento impulsó a la Conmebol a implementarlo de manera oficial en sus torneos más prestigiosos.

La finalidad es clara: acercar el juego a los hinchas, reducir la desconfianza que generan las decisiones arbitrales y brindar mayor claridad en acciones polémicas. Para ello, se capacitó a los equipos arbitrales y se diseñó un equipamiento especial que asegura una transmisión clara y entendible.

El estreno de esta innovación se dará en el cruce de cuartos entre Vélez y Racing en el estadio José Amalfitani. También se aplicará en River-Palmeiras, Liga de Quito-San Pablo, Flamengo-Estudiantes y en los encuentros de la Sudamericana como Lanús-Fluminense, Bolívar-Atlético Mineiro, Independiente del Valle-Once Caldas y Alianza Lima-Universidad de Chile.

Con esta decisión, la Conmebol busca no solo modernizar el arbitraje, sino también generar un vínculo de confianza con jugadores y aficionados. La expectativa es alta: si la experiencia resulta positiva, la iniciativa podría convertirse en norma permanente y replicarse en otras competiciones internacionales.

El comunicado de la Conmebol

La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) da un nuevo paso histórico en su compromiso con la transparencia y el desarrollo del arbitraje sudamericano.

Tras haberse utilizado con éxito en la Final de la CONMEBOL Recopa 2024 en el estadio Maracaná, la herramienta del Referee’s Announcement of VAR Decisions (anuncio en vivo de las decisiones del VAR) será implementada por primera vez a partir de los Cuartos de Final de la CONMEBOL Libertadores y la CONMEBOL Sudamericana.

Con esta innovación, el árbitro principal explicará en vivo, tanto al público en el estadio como a los millones de aficionados que siguen las transmisiones, la decisión tomada luego de una revisión VAR. Una medida que busca acercar el juego a la gente, fortalecer la claridad y transmitir confianza en cada determinación.

Aprobado por la IFAB y la FIFA, este procedimiento representa un nuevo hito para el arbitraje del continente y refleja el espíritu de modernización que guía a la CONMEBOL en todos sus torneos.

Los Cuartos de Final de la CONMEBOL Libertadores y la CONMEBOL Sudamericana se disputarán entre el 17 y el 26 de septiembre de 2025, siendo el escenario perfecto para que esta herramienta comience a aplicarse de manera continua, en los torneos de clubes más importantes del continente.