La Conmebol anuncia un cambio histórico en el VAR: se aplicará a partir de cuartos de final

428129w611h412c.jpg

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) dio un paso que promete transformar la relación entre el público y el arbitraje: por primera vez en la historia de sus competiciones, las decisiones del VAR serán explicadas en vivo por los árbitros principales. El anuncio se aplicará desde los cuartos de final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2025.

La medida, avalada tanto por la IFAB como por la FIFA, consiste en que el árbitro principal, tras revisar una jugada en el monitor, comunique mediante un micrófono el motivo de la decisión, ya sea la convalidación de un gol, la anulación de una acción o la sanción de una falta. El mensaje será escuchado tanto por los espectadores en el estadio como por quienes siguen la transmisión televisiva.

El mecanismo no es completamente nuevo: ya había sido probado con éxito en la final de la Recopa Sudamericana 2024 en el Maracaná, donde Fluminense se consagró campeón ante Liga de Quito. La buena recepción en aquel momento impulsó a la Conmebol a implementarlo de manera oficial en sus torneos más prestigiosos.

La finalidad es clara: acercar el juego a los hinchas, reducir la desconfianza que generan las decisiones arbitrales y brindar mayor claridad en acciones polémicas. Para ello, se capacitó a los equipos arbitrales y se diseñó un equipamiento especial que asegura una transmisión clara y entendible.
El estreno de esta innovación se dará en el cruce de cuartos entre Vélez y Racing en el estadio José Amalfitani. También se aplicará en River-Palmeiras, Liga de Quito-San Pablo, Flamengo-Estudiantes y en los encuentros de la Sudamericana como Lanús-Fluminense, Bolívar-Atlético Mineiro, Independiente del Valle-Once Caldas y Alianza Lima-Universidad de Chile.

Con esta decisión, la Conmebol busca no solo modernizar el arbitraje, sino también generar un vínculo de confianza con jugadores y aficionados. La expectativa es alta: si la experiencia resulta positiva, la iniciativa podría convertirse en norma permanente y replicarse en otras competiciones internacionales.

El comunicado de la Conmebol

La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) da un nuevo paso histórico en su compromiso con la transparencia y el desarrollo del arbitraje sudamericano.

Tras haberse utilizado con éxito en la Final de la CONMEBOL Recopa 2024 en el estadio Maracaná, la herramienta del Referee’s Announcement of VAR Decisions (anuncio en vivo de las decisiones del VAR) será implementada por primera vez a partir de los Cuartos de Final de la CONMEBOL Libertadores y la CONMEBOL Sudamericana.

Con esta innovación, el árbitro principal explicará en vivo, tanto al público en el estadio como a los millones de aficionados que siguen las transmisiones, la decisión tomada luego de una revisión VAR. Una medida que busca acercar el juego a la gente, fortalecer la claridad y transmitir confianza en cada determinación.

Aprobado por la IFAB y la FIFA, este procedimiento representa un nuevo hito para el arbitraje del continente y refleja el espíritu de modernización que guía a la CONMEBOL en todos sus torneos.

Los Cuartos de Final de la CONMEBOL Libertadores y la CONMEBOL Sudamericana se disputarán entre el 17 y el 26 de septiembre de 2025, siendo el escenario perfecto para que esta herramienta comience a aplicarse de manera continua, en los torneos de clubes más importantes del continente.

Más Noticias

549824447_18425185879103295_6515608051714827039_n

Hoy se disputará la final provincial de Chaco Juega en deporte adaptado

428058w790h444c.jpg.webp

Racing se llevó el primero ante Vélez por la ida de los cuartos de final

1448942w640h426c.jpg

Regatas cambia de cancha: jugará como local en el Fortín Rojinegro

Te pueden interesar

428124w752h527c.jpg

Nuevo operativo gratuito de DNI en el Parque de la Democracia

428129w611h412c.jpg

La Conmebol anuncia un cambio histórico en el VAR: se aplicará a partir de cuartos de final

547375913_1107195551595379_4825524484151442195_n

Coronel Du Graty vive la cuarta jornada de la Estudiantina 2025 con ajedrez y arte urbano

514258294_1216609943839835_2394852795073098824_n

Zaparinqui: la delegación municipal refuerza el trabajo comunitario con un amplio operativo de desmalezado

image-29

Ataque a balazos en Resistencia: detienen a uno de los sospechosos, Braian Pitala