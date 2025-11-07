Napenay refuerza tareas de limpieza y desmalezado en espacios públicos

577317333_122248466450167010_3578153971196127986_n

El Municipio de Napenay continúa desarrollando un amplio operativo de limpieza y desmalezado en distintos sectores de la localidad, con el objetivo de mantener los espacios públicos en óptimas condiciones para el disfrute de los vecinos.

Las cuadrillas municipales trabajan en la limpieza de avenidas principales y en el mantenimiento de la plaza central, realizando tareas que contribuyen al orden, la higiene y el embellecimiento urbano.

Estas acciones se enmarcan dentro del plan de mantenimiento urbano impulsado por la gestión del intendente Javier Ayala, que busca fortalecer el cuidado ambiental y mejorar la calidad de vida de la comunidad.

Desde el municipio destacaron que estos trabajos reflejan el compromiso de la gestión local con un Napenay más verde, limpio y ordenado, promoviendo una ciudad que crece con responsabilidad y sentido comunitario.

“Seguimos trabajando cada día para ofrecer a los vecinos espacios más cuidados, donde todos puedan disfrutar y sentirse orgullosos de su localidad”, expresaron desde el equipo municipal.

Más Noticias

Secuencia 05.00_00_21_19.Imagen fija009

Laguna Blanca realiza trabajos de readecuación del sistema cloacal con recursos y personal municipal

577577388_1157264933173941_4025358542657308472_n

Margarita Belén promueve la actividad física con clases abiertas de zumba en la plaza central

574469802_1126168809670119_4159242605816459824_n

Avia Terai embellece sus avenidas con un operativo integral de poda y limpieza

Te pueden interesar

Secuencia 05.00_00_21_19.Imagen fija009

Laguna Blanca realiza trabajos de readecuación del sistema cloacal con recursos y personal municipal

577317333_122248466450167010_3578153971196127986_n

Napenay refuerza tareas de limpieza y desmalezado en espacios públicos

577577388_1157264933173941_4025358542657308472_n

Margarita Belén promueve la actividad física con clases abiertas de zumba en la plaza central

574345870_122250372104167730_6082526937373426247_n

Colonia Popular y el Ministerio de Producción fortalecen el desarrollo frutihortícola local

574469802_1126168809670119_4159242605816459824_n

Avia Terai embellece sus avenidas con un operativo integral de poda y limpieza