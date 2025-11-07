Napenay refuerza tareas de limpieza y desmalezado en espacios públicos

El Municipio de Napenay continúa desarrollando un amplio operativo de limpieza y desmalezado en distintos sectores de la localidad, con el objetivo de mantener los espacios públicos en óptimas condiciones para el disfrute de los vecinos.

Las cuadrillas municipales trabajan en la limpieza de avenidas principales y en el mantenimiento de la plaza central, realizando tareas que contribuyen al orden, la higiene y el embellecimiento urbano.

Estas acciones se enmarcan dentro del plan de mantenimiento urbano impulsado por la gestión del intendente Javier Ayala, que busca fortalecer el cuidado ambiental y mejorar la calidad de vida de la comunidad.

Desde el municipio destacaron que estos trabajos reflejan el compromiso de la gestión local con un Napenay más verde, limpio y ordenado, promoviendo una ciudad que crece con responsabilidad y sentido comunitario.

“Seguimos trabajando cada día para ofrecer a los vecinos espacios más cuidados, donde todos puedan disfrutar y sentirse orgullosos de su localidad”, expresaron desde el equipo municipal.