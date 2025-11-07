Margarita Belén promueve la actividad física con clases abiertas de zumba en la plaza central

El Municipio de Margarita Belén dio inicio a una nueva propuesta recreativa y saludable con el comienzo de las clases de zumba al aire libre, dictadas por la profesora Karen Foschiatti.

Las jornadas se desarrollan en la plaza central todos los martes y jueves de 20 a 21 horas, ofreciendo a los vecinos la posibilidad de disfrutar de una actividad que combina ritmo, energía y diversión, promoviendo al mismo tiempo el cuidado de la salud y la integración comunitaria.

Desde el municipio destacaron que esta iniciativa busca fomentar hábitos saludables y brindar un espacio de encuentro para todas las edades, en un ambiente ameno y accesible para quienes deseen sumarse a la práctica del baile y el ejercicio físico.

“Queremos que los vecinos disfruten del movimiento y del espacio público, haciendo de la actividad física una experiencia compartida y positiva”, señalaron desde la organización.

Con esta propuesta, Margarita Belén continúa apostando al bienestar y la recreación de su comunidad, fortaleciendo la vida social a través del deporte y la cultura.