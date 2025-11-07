Laguna Blanca realiza trabajos de readecuación del sistema cloacal con recursos y personal municipal

El Municipio de Laguna Blanca continúa trabajando en la readecuación y mantenimiento del sistema cloacal en distintos sectores de la localidad, con el objetivo de mejorar el funcionamiento del servicio ante el crecimiento urbano y la incorporación de nuevas viviendas.

Desde el municipio destacaron que estas tareas se ejecutan con equipos y trabajadores propios, reafirmando el compromiso de la gestión local con la autonomía operativa y el aprovechamiento eficiente de los recursos municipales.

El sistema cloacal de Laguna Blanca fue construido en el año 2010 con fondos propios de la Municipalidad, y actualmente se encuentra distribuido en toda el área urbana. Debido al aumento de la población y a la expansión habitacional, se realizan trabajos permanentes de mantenimiento, ampliación y adecuación de la red.

“Es importante destacar que todo este trabajo lo realizamos con personal municipal, reafirmando el compromiso de seguir mejorando los servicios públicos para nuestros vecinos”, señalaron desde la gestión local.

Con estas acciones, Laguna Blanca continúa fortaleciendo su infraestructura básica y consolidando un modelo de gestión que prioriza la eficiencia, la planificación y el trabajo con recursos propios.