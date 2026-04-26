Napenay: operativo de ANSES permitió realizar más de 120 trámites

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La Municipalidad de Napenay informó que se llevó adelante un operativo de atención de ANSES en sus instalaciones, con el objetivo de acercar servicios esenciales a los vecinos de la localidad.

Durante la jornada se concretaron 123 trámites, entre ellos gestiones vinculadas a la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo, asignaciones familiares, jubilaciones, pensiones y Pensiones No Contributivas (PNC). También se realizaron certificados negativos, actualizaciones de datos personales y asesoramiento general sobre prestaciones.

Desde el municipio destacaron que este tipo de operativos permiten facilitar el acceso a derechos y evitar traslados hacia otras ciudades, mejorando la atención para la comunidad.

Asimismo, agradecieron el trabajo del personal del organismo nacional y la participación de los vecinos. “Seguimos trabajando para acercar el Estado a la gente”, expresaron desde la gestión encabezada por el intendente Javier Ayala.

 

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