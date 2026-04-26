Napenay: operativo de ANSES permitió realizar más de 120 trámites

La Municipalidad de Napenay informó que se llevó adelante un operativo de atención de ANSES en sus instalaciones, con el objetivo de acercar servicios esenciales a los vecinos de la localidad.

Durante la jornada se concretaron 123 trámites, entre ellos gestiones vinculadas a la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo, asignaciones familiares, jubilaciones, pensiones y Pensiones No Contributivas (PNC). También se realizaron certificados negativos, actualizaciones de datos personales y asesoramiento general sobre prestaciones.

Desde el municipio destacaron que este tipo de operativos permiten facilitar el acceso a derechos y evitar traslados hacia otras ciudades, mejorando la atención para la comunidad.

Asimismo, agradecieron el trabajo del personal del organismo nacional y la participación de los vecinos. “Seguimos trabajando para acercar el Estado a la gente”, expresaron desde la gestión encabezada por el intendente Javier Ayala.