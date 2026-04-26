Charata realizó una nueva jornada de castración y refuerza el cuidado responsable de mascotas

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La Municipalidad de Charata llevó adelante una nueva jornada de castración gratuita, en el marco de las políticas de control poblacional y bienestar animal.

Desde el municipio destacaron que estas acciones buscan promover la tenencia responsable de mascotas, prevenir enfermedades y contribuir a una mejor convivencia en la comunidad.

La actividad contó con la participación de vecinos que acercaron a sus animales para ser atendidos, así como de profesionales y personal municipal que hicieron posible el operativo.

Además, remarcaron la importancia de sostener este tipo de iniciativas de manera periódica, como herramienta clave para mejorar la salud animal y reducir la sobrepoblación.

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