Fontana: SAMEEP amplía la red de agua potable y beneficia a más de 100 familias en el barrio Camors

La empresa Sameep avanza con importantes trabajos de infraestructura en la localidad de Fontana, donde ejecuta la extensión de más de 800 metros de red de agua potable en el barrio Camors.

Se trata de una intervención clave que permitirá mejorar significativamente el acceso al servicio y beneficiar de manera directa a más de 100 familias.

El proyecto se desarrolla en el marco de un convenio entre el Gobierno provincial, a través de la empresa, y el municipio de Fontana, con el objetivo de dar respuesta a demandas históricas de los vecinos. La iniciativa fue impulsada por instrucciones del gobernador Leandro Zdero y cuenta con el acompañamiento del presidente de Sameep, Nicolás Diez, junto al intendente Fernando Cuadra.

El vocal, Rubén Custiniano, quien supervisó los trabajos en el lugar junto al jefe comunal, destacó la importancia de estas intervenciones: “Estas obras son fundamentales para seguir ampliando derechos y garantizar el acceso al agua potable, un servicio esencial. Estamos trabajando de manera planificada para llegar a cada rincón de la provincia, priorizando comunidades que durante mucho tiempo no contaron con infraestructura adecuada”.

Además, remarcó el valor del trabajo articulado: “La coordinación con los municipios permite brindar respuestas más rápidas a las demandas de los vecinos, optimizando recursos y fortaleciendo la red de distribución en sectores clave”.

La obra contempla la ampliación del sistema de distribución en la Chacra 49, lo que permitirá a las familias contar con un servicio más eficiente, con mejores niveles de presión y caudal. Esta mejora impacta directamente en la calidad de vida, la salud y las condiciones de higiene de los habitantes.

Desde SAMEEP subrayaron que estas acciones forman parte de una política sostenida de fortalecimiento de la infraestructura básica en toda la provincia, priorizando sectores históricamente postergados en el acceso al agua potable.

Las voces de los vecinos

Vecinos del barrio Camors expresaron su satisfacción por la concreción de la obra. Sandro Cuenca señaló que “estas mejoras ayudan al progreso del barrio y benefician a todas las familias”, mientras que Ramón González destacó que permitirá optimizar la presión del servicio. Por su parte, Gisel Niveiro remarcó que “contar con agua potable es fundamental para la higiene y la vida diaria”, y Miguel Zurita manifestó y que “hoy están muy agradecidos con las autoridades”.