Orgullo en Pampa del Infierno: joven futbolista fue fichado por Boca Juniors

La comunidad de Pampa del Infierno celebra una noticia que llena de entusiasmo al deporte local: Francisco Gómez, un joven surgido del club Sportivo Pampa, fue fichado por Boca Juniors.

Conocido cariñosamente como “Cavani”, el futbolista había viajado días atrás a Buenos Aires con el objetivo de realizar una prueba en el club xeneize. Tras ese desafío, logró concretar su incorporación, dando un paso clave en su carrera deportiva.

Desde el municipio destacaron el acompañamiento brindado para que el joven pudiera concretar su viaje y remarcaron la importancia del deporte como herramienta de crecimiento, formación y generación de oportunidades para los jóvenes.

Asimismo, felicitaron a Francisco por este logro y le desearon éxito en esta nueva etapa, subrayando que “todo un pueblo” seguirá de cerca su desarrollo en una de las instituciones más importantes del fútbol argentino.