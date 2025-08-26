Napenay celebró el 91° aniversario de la Escuela EEP N°217

538172022_122237721686167010_2313568473644404708_n

La comunidad de Napenay festejó con gran emoción el 91° aniversario de la Escuela de Educación Primaria N°217, institución que a lo largo de su historia ha dejado una huella profunda en la educación y formación de generaciones de vecinos.

El acto conmemorativo reunió a alumnos, docentes, familias y exalumnos en una jornada cargada de orgullo y recuerdos. La celebración incluyó el ingreso de las banderas, presentaciones de danzas, fotografías familiares, el corte de la tradicional torta y múltiples muestras de afecto hacia la escuela.

“Este aniversario fue una oportunidad para reafirmar el valor de la educación pública como pilar fundamental de nuestra comunidad y proyectar con esperanza el futuro de nuestros niños y jóvenes”, expresaron los organizadores.

Con emoción compartida, Napenay volvió a poner en relieve el rol central de la EEP N°217 como símbolo de identidad y educación en la localidad.

    

Más Noticias

535912611_1190174126488572_2307041399148166260_n

Avanzan las obras de enripiado y mejora de calles en Colonia Aborigen

538273487_1073830011576260_1009216496709208939_n

San Bernardo: más de 50 castraciones en la cuarta jornada para el cuidado de mascotas

2d4b54e7-ef3b-4a2a-af23-2de118f363d6

Presidencia Roca: SAMEEP Finalizó La Reparación De Un Tramo Del Acueducto De Las Siete Localidades

Te pueden interesar

535912611_1190174126488572_2307041399148166260_n

Avanzan las obras de enripiado y mejora de calles en Colonia Aborigen

538172022_122237721686167010_2313568473644404708_n

Napenay celebró el 91° aniversario de la Escuela EEP N°217

538273487_1073830011576260_1009216496709208939_n

San Bernardo: más de 50 castraciones en la cuarta jornada para el cuidado de mascotas

2108vedadorado-1004975

La 33ª edición del Torneo de Pesca del Dorado en Isla del Cerrito ofrecerá shows gratuitos de importantes artistas

asdfffff

Una obra inspirada en Shakespeare llega al ciclo Poen Alarcón del Guido Miranda