Napenay celebró el 91° aniversario de la Escuela EEP N°217

La comunidad de Napenay festejó con gran emoción el 91° aniversario de la Escuela de Educación Primaria N°217, institución que a lo largo de su historia ha dejado una huella profunda en la educación y formación de generaciones de vecinos.

El acto conmemorativo reunió a alumnos, docentes, familias y exalumnos en una jornada cargada de orgullo y recuerdos. La celebración incluyó el ingreso de las banderas, presentaciones de danzas, fotografías familiares, el corte de la tradicional torta y múltiples muestras de afecto hacia la escuela.

“Este aniversario fue una oportunidad para reafirmar el valor de la educación pública como pilar fundamental de nuestra comunidad y proyectar con esperanza el futuro de nuestros niños y jóvenes”, expresaron los organizadores.

Con emoción compartida, Napenay volvió a poner en relieve el rol central de la EEP N°217 como símbolo de identidad y educación en la localidad.