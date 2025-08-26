San Bernardo: más de 50 castraciones en la cuarta jornada para el cuidado de mascotas

538273487_1073830011576260_1009216496709208939_n

El Municipio de San Bernardo, junto a la Asociación Protectora Amigos Incondicionales, llevó adelante la cuarta jornada de castraciones gratuitas y a bajo costo, alcanzando a más de 50 mascotas de la localidad.

La actividad se desarrolló con el acompañamiento de los vecinos y el respaldo de la comuna, en el marco de una campaña que apunta a mejorar la salud y el bienestar de los animales.

“Cada intervención significa más salud y bienestar para nuestros amigos de cuatro patas”, destacaron desde el municipio, al agradecer la participación comunitaria y el compromiso de las familias en el cuidado responsable de sus mascotas.

 

