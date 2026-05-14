El Club San Martín de Margarita Belén tendrá nuevas obras ¿Cuáles serán?

El gobernador Leandro Zdero encabezó la firma de un convenio para la ejecución de importantes obras de infraestructura en el Club Social y Deportivo San Martín de Margarita Belén, acompañado por el presidente de Lotería Chaqueña, Lucas Apud, autoridades provinciales, dirigentes de la institución y vecinos de la localidad.

Durante el acto del miércoles, el mandatario provincial destacó el valor histórico y social de la institución para Margarita Belén y reafirmó el compromiso del Gobierno con el fortalecimiento de los clubes deportivos de toda la provincia.

«San Martín tiene una trascendencia importantísima en la historia de Margarita Belén. Hoy, junto a sus dirigentes, deportistas y familias, estamos anunciando obras que van a mejorar las instalaciones y permitir más infraestructura y más deporte para todos», expresó Zdero.

Anuncio de obras para el Club San Martín de Margarita Belén.

Asimismo, remarcó que los clubes cumplen un rol fundamental en la contención social y en la transmisión de valores. «Los clubes unen a la comunidad, unen a la familia y exaltan valores como el respeto, la competencia sana y el trabajo en equipo. Detrás de cada deportista hay una familia y una enorme responsabilidad de los dirigentes», señaló.

En ese sentido, valoró el trabajo de la comisión directiva del club y aseguró que el Gobierno continuará acompañando a las instituciones que gestionan y trabajan por su comunidad. «Esto es caminar juntos y darles una palmada de aliento para que sigan haciendo las cosas bien», sostuvo.

Por su parte, la presidente del Club San Martín, Erika Nacir, acompañada del tesorero Rubén Custiniano, manifestó su emoción por el anuncio y aseguró que se trata de una obra largamente esperada por toda la comunidad deportiva de Margarita Belén. «La verdad es muy emocionante sentirnos escuchados porque es una obra que veníamos esperando hace mucho tiempo. El club es grande, es pasión y representa a Margarita Belén», afirmó.

Además, destacó el impacto social que tendrá la nueva infraestructura para niños, jóvenes y adultos que asisten diariamente a la institución. «Mientras los chicos hacen deporte no están en la calle ni en la droga. Poder tener tribunas significa más seguridad y comodidad para las familias, y las nuevas canchas permitirán mejorar los entrenamientos y seguir formando grandes deportistas», expresó.

Anuncio de obras para el Club San Martín de Margarita Belén.

Nacir también agradeció al gobernador Zdero por acompañar el crecimiento del club. «Para nosotros significa mucho que Margarita Belén y San Martín sean tenidos en cuenta. Estamos muy felices por esta oportunidad», agregó.

En representación de Lotería Chaqueña, el presidente del organismo, Lucas Apud, junto a la vocal, Gabriela Galarza, resaltó el acompañamiento del Gobierno provincial a las instituciones deportivas y aseguró que las obras comenzarán en el corto plazo.

«Hoy estamos firmando un convenio muy importante para una obra muy anhelada por toda la comunidad del club San Martín. Estas obras representan espacios de contención para los jóvenes y lugares donde se fomentan valores fundamentales como el respeto, la solidaridad y el trabajo en equipo», indicó.