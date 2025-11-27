Música experimental, electrónica y arte sonoro se unen en una nueva edición del festival Resonancia

El próximo 12 de diciembre, desde las 19, el Centro Cultural Alternativo (Cecual) será sede de una nueva edición del Festival Resonancia, un encuentro que reúne a referentes de la música experimental, la electrónica y el arte sonoro del NEA. La jornada tendrá como cierre a Nación Ekeko, el reconocido proyecto de folktrónica de Diego Pérez, que fusiona sonoridades latinoamericanas de raíz andina con bases electrónicas contemporáneas. Las entradas ya están disponibles a través de Passline.

La propuesta incluye una grilla artística diversa, que atraviesa la experimentación electrónica, la música de raíz y la creación audiovisual. Se presentarán Guazuncho (Corrientes), Bardo (Chaco), Zencilia Ming (Misiones) y Nación Ekeko (Buenos Aires), conformando un mapa sonoro que destaca por su potencia creativa y exploración estética. Además, el festival marcará el cierre anual de los talleres de Resonancia, con muestras y exhibiciones abiertas al público.

El festival también será la instancia para compartir producciones desarrolladas durante el año en los talleres del espacio Resonancia:

Laboratorio de animación: coordinado por Nacho Flores, propone un recorrido por prácticas de animación tradicional, analógica y experimental, donde predominan la exploración y el proceso colectivo.

Taller «Autoproducción sin miedo»: se presentarán obras realizadas en este taller práctico centrado en grabación, edición y masterización de proyectos musicales desde home studios, incluida la grabación real de una banda.

Resonancia es un proyecto coordinado por el artista sonoro Nicolás Ojeda, dedicado a la creación, investigación y difusión del arte sonoro y la música experimental. Con una intensa actividad formativa y artística, el espacio funciona dentro del Cecual y se consolidó como un punto de referencia en la región para las prácticas sonoras contemporáneas. El festival de fin de año celebra su crecimiento y la comunidad creativa que lo impulsa.

Las entradas pueden adquirirse a través de Passline o de manera presencial en el Cecual.

Grilla – Festival Resonancia

19:00 – Muestra de arte sonoro y laboratorio de animación

19:30 – Escucha del taller «Autoproducción sin miedo»

20:00 – Zencilia Ming

21:00 – Guazuncho

22:00 – Nación Ekeko

23:00 – Bardo