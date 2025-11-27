Establecieron el período de vacaciones de verano para los empleados públicos

Este jueves, el Gobierno provincial dio a conocer el Decreto N° 1839/2025, a través del cual se estableció el periodo de vacaciones de verano para los empleados de la administración pública provincial.

De esta manera, la Licencia Anual Ordinaria del 2025 para el personal de planta podrá pedirse desde el 15 de diciembre próximo.

La misma regirá para la administración central, organismos autárquicos y/o descentralizados, comprendidos en la Ley 645/A.

Sin embargo, algunos de los trabajadores podrían quedar exceptuados de la misma, por disposición de las autoridades superiores, para garantizar las necesidades de cada servicio y cumplir trámites urgentes e impostergables.

