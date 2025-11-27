Secuestran mercadería de contrabando valuada en más de 600 mil pesos

185141w850h460c.jpg

Un operativo de la Policía Federal Argentina permitió incautar mercadería de contrabando valuada en más de 600 mil pesos, durante un control realizado en la noche del lunes, sobre la Ruta Nacional 16, en el acceso a Pampa del Infierno.

El procedimiento fue ejecutado por agentes de la División Unidad Operativa Federal Roque Sáenz Peña, siguiendo los lineamientos del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Durante el control vehicular, los efectivos detuvieron un automóvil cuyo conductor trasladaba varios bultos con indumentaria y calzado de origen extranjero (jeans, cargos, chombas, cortinas, sábanas, zapatillas, zapatos y sandalias), sin ningún tipo de documentación aduanera.

Ante la infracción, la Agencia de Regulación y Control Aduanero (ARCA), delegación Barranqueras, ordenó el secuestro total de la mercadería y la notificación del involucrado, conforme a la normativa vigente.

Desde el Ministerio de Seguridad Nacional ratificaron su compromiso en reforzar los operativos en rutas, accesos, terminales y puntos de encomiendas, para combatir el contrabando en todo el país.

Más Noticias

IMG-20251126-WA0024

Detuvieron a ‘Chino’ Barreiro, el delincuente que era intensamente buscado por un supuesto robo en Barranqueras

IMG-20251127-WA0000

Desbaratan bunker de drogas en el Barrio Carpincho Macho

WhatsApp Image 2025-11-26 at 17.27.32 (1)

Castelli: esclarecen un robo en la vivienda de Darío Bacileff Ivanoff y detienen a un sospechoso con dinero, armas y una camioneta BMW

Te pueden interesar

185144w850h567c.jpg

Música experimental, electrónica y arte sonoro se unen en una nueva edición del festival Resonancia

185141w850h460c.jpg

Secuestran mercadería de contrabando valuada en más de 600 mil pesos

168488w850h459c.jpg

¿Nuevo finde XXL?: el Gobierno analiza otro feriado en diciembre

185146w850h480c.jpg

A la espera de las penas: rechazaron la estrategia de los Sena para conseguir domiciliarias

437518w790h444c.jpg

Declararán tres testigos que vieron a Francovich antes de ser asesinado