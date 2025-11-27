Secuestran mercadería de contrabando valuada en más de 600 mil pesos

Un operativo de la Policía Federal Argentina permitió incautar mercadería de contrabando valuada en más de 600 mil pesos, durante un control realizado en la noche del lunes, sobre la Ruta Nacional 16, en el acceso a Pampa del Infierno.

El procedimiento fue ejecutado por agentes de la División Unidad Operativa Federal Roque Sáenz Peña, siguiendo los lineamientos del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Durante el control vehicular, los efectivos detuvieron un automóvil cuyo conductor trasladaba varios bultos con indumentaria y calzado de origen extranjero (jeans, cargos, chombas, cortinas, sábanas, zapatillas, zapatos y sandalias), sin ningún tipo de documentación aduanera.

Ante la infracción, la Agencia de Regulación y Control Aduanero (ARCA), delegación Barranqueras, ordenó el secuestro total de la mercadería y la notificación del involucrado, conforme a la normativa vigente.

Desde el Ministerio de Seguridad Nacional ratificaron su compromiso en reforzar los operativos en rutas, accesos, terminales y puntos de encomiendas, para combatir el contrabando en todo el país.