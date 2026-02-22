Murió un nene de 8 años, tras ahogarse en una represa

Este sábado por la tarde, agentes de la comisaría local tomaron conocimiento, a través de un llamado anónimo al 101 que, en la represa ubicada dentro del predio de agua potable de Corzuela, sobre avenida Beruti, entre Kronenberger y San Martín, un menor habría desaparecido bajo el agua.

De inmediato acudió personal policial al lugar y se solicitó la intervención de Bomberos Voluntarios, quienes iniciaron las tareas de búsqueda.

Tras varios minutos, el menor fue hallado e identificado. El cuerpo fue trasladado para la autopsia correspondiente.