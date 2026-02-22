Cinco personas resultaron heridas tras un vuelco en la Ruta Nacional N° 16

Un siniestro vial de consideración se registró este domingo por la mañana, alrededor de las 07:50, sobre el kilómetro 45 de la Ruta Nacional 16, en cercanías del acceso a Laguna Blanca. Por causas que se investigan, el conductor de un automóvil Renault Sandero, color beige, habría perdido el control del rodado, que terminó volcado sobre su lateral derecho con importantes daños materiales.

Al arribar al lugar, efectivos de la Comisaría de Laguna Blanca constataron que en el vehículo se desplazaban cinco ocupantes, entre ellos un menor de edad.

De acuerdo a los reportes preliminares brindados por el personal médico que intervino en la asistencia, dos de los adultos presentaban cortes en la zona del cuero cabelludo y la frente, mientras que otros dos ocupantes resultaron con hematomas múltiples y escoriaciones. En tanto, un menor de 7 años no sufrió lesiones.

Debido a la magnitud de los golpes, cuatro de los accidentados fueron trasladados en ambulancia al hospital de la localidad de Makallé, donde recibieron atención médica y se les realizaron estudios complementarios.

En el lugar trabajaron efectivos policiales de la jurisdicción y personal sanitario, quienes llevaron adelante las tareas de asistencia a las víctimas y aseguramiento de la zona.