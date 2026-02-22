For Ever cosechó un punto agónico ante San Telmo

For Ever sumó su primer punto de la temporada al igualar anoche 2-2 como local ante San Telmo, en juego de la 2ª fecha de la zona A de la Primera Nacional de fútbol.

Fue la presentación ante su gente del equipo chaqueño, que venía de caer por 2 a 0 ante Acassuso en Buenos Aires.

En la próxima jornada, los dirigidos por Ricardo Pancaldo visitarán a San Miguel en Buenos Aires.

EL PARTIDO

En la primera parte todo For Ever salió decidido a presionar en tres cuartos de cancha. Ramírez de medio centro, Carrizo y García de internos y más arriba Enríquez, Pacheco y Noble. Fue así que asfixió a su rival y arrimó peligro con Enríquez en su primera chance.

El equipo de Pancaldo estaba mejor y llegó al gol luego de un pelotazo de Caprio, la bajó Pacheco y Enríquez se metió al área, el arquero fue abajo y el árbitro interpretó penal. Lo ejecutó Gabriel Ramírez y la puso contra el palo derecho de Enrico para el 1-0.

Pero For Ever sintió el desgaste y San Telmo de a poco comenzó a crecer. Y llegó al empate a los 29″ luego de un córner de Paredes qué ganó de manera sensacional de cabeza Emanuel Díaz para el 1-1.

Lo tuvo Bahiano García para el local en la siguiente y la pelota se fue al lado del palo. Y sobre el final de la primera parte la visita llegó al segundo. Pruzzo dividió, la perdió y luego no llegó al cruce de cabeza. Se armó la contra y hubo una gran corrida de Uriburu, que lanzó el centro atrás y la empujó Gabriel Paredes para el 2-1 de San Telmo.

En el complemento, For Ever naturalmente fue a buscar. De entrada empujó, pero el equipo se fue diluyendo con el correr de los minutos.

Pancaldo metió cambios buscando más oxígeno, pero el equipo siguió adoleciendo de fútbol. Lo tuvo Villalba dos veces, pero no pudo definir bien. Luego Franklin expulsó a Peralta en la visita por demorar. Y en tiempo de descuento hubo una mano clara de Pollachi. Penal que cambió por gol Leonardo Marinucci para sellar el justo 2-2.

Flojo partido de For Ever, que al menos «salvó la ropa» en el final, pero debe mejorar de cara a lo que viene.

Mariano Candia.

Síntesis

FOR EVER 2

Nicolás Caprio.

Alan Luque

David Valdez

Mathias Silvera

Lucas Pruzzo.

Juan Manuel Carrizo

Gabriel Ramírez

Bahiano García.

Imanol Enríquez

Ezequiel Pacheco

Matías Noble.

DT: Ricardo Pancaldo.

SAN TELMO 2

Joaquín Enrico.

Renzo Uriburu

Juan Motroni

Emanuel Díaz

Lionel Polliachi

Gabriel Paredes.

Martín González

Matías Laba

Elías Peralta.

Jerónimo Porto Lapegüe

Franco Tissera.

DT: Marcelo Perugini.

Goles: 20PT Gabriel Ramírez (FE), 29PT Emanuel Díaz (ST), 44PT Gabriel Paredes (ST). 49ST Leonardo Marinucci (FE).

Incidencia: 38ST E. Peralta (ST).

Cambios: en For Ever, ST inicio Gonzalo Melgarejo por Noble; 20ST Brian Nievas y Agustín Alonso por Ramírez y García; 29ST Leonardo Marinucci por Enríquez; 36ST Santiago Villalba por Pruzzo. En San Telmo, 25ST Iñaki Larthirigoyen por Porto Lapegüe; 29ST Elías Brítez y Juan Cruz Zurbriggen por Uriburu y Tissera; 45ST Lázaro Brítez por González.

Árbitro: Adrián Franklin. Asistentes: Alejandro Schneller y Hernán Salado Paz. Cuarto árbitro: Mauricio Martín. Estadio: Juan Alberto García, de For Ever.