Municipio de Napenay asistió a una familia de la zona rural

El Municipio de Napenay brindó asistencia social a Emi y sus hijos, vecinos de la zona rural, mediante la entrega de colchones, frazadas, sábanas y un equipo de aire acondicionado, con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida y acompañarlos en una situación particular de necesidad.

Desde el Ejecutivo comunal señalaron que la acción forma parte del trabajo sostenido que la gestión viene desarrollando en materia de contención social, tanto en el casco urbano como en los parajes rurales.

“Sabemos que cada realidad es diferente, por eso el compromiso es estar presentes, escuchar y dar respuestas concretas”, expresaron desde el municipio, remarcando la importancia de un Estado cercano a las familias.

Asimismo, destacaron que continuarán fortaleciendo las políticas de asistencia social y gestionando soluciones para los sectores más vulnerables de la comunidad, reafirmando el compromiso de acompañamiento permanente a los vecinos de Napenay.